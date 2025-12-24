7歲女童沒穿內褲田裡玩耍 疑遭水蛭鑽入體內！私處狂流血

水蛭。（示意圖／Pixabay）

小朋友在戶外玩耍一定要注意安全！馬來西亞麻六甲雙溪南眉（Sungai Rambai）近日發生一起恐怖意外，有一名7歲女童參加在當地舉辦的農村創業活動「D’Bendang Festival」，過程中進入稻田裡玩耍，下體突然流血，被緊急送往醫院治療。因沒發現有傷痕，醫師不排除與水蛭有關，待進一步檢查釐清。

根據外媒《SAYS》報導，12月21日在麻六甲雙溪南眉（Sungai Rambai）舉辦的農村創業活動「D’Bendang Festival」，有一名7歲女童進入稻田裡玩耍，與其他小朋友玩到一半，她的私處突然出血，嚇壞家長及現場眾人。女童母親透露，女兒有穿著短褲但沒有穿內褲，不知道是否導致有異物突襲。

廣告 廣告

當日下午女童由母親緊急送往附近醫院急診治療，轄區警方也接獲通報前往處理。女童到醫院後主訴下體疼痛並有出血情形，醫師初步檢查未發現有外部傷痕，研判可能遭水蛭鑽入體內叮咬所致。隨後將女童轉往麻六甲中央醫院，進行更精密的檢查。另外，醫師也強調未發現女童身上有創傷性傷害或涉及性犯罪的跡象。

警方指出，已依標準程序受理報案，主要為符合醫療及行政需求，案件性質初步排除刑事因素。當地警方也提醒家長，帶孩童前往田野、水域或戶外濕地活動時，應注意衣著完整並保持警覺，以防類似意外發生。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

違規小學大火釀13死！58歲女師救156人慘判重刑6年 網嘆：變替罪羊

承諾落空1／邱宇辰才道歉坦言「很難過」 上海音樂會又泡湯

網問「89為何不去擋砍人嫌犯」 他神回：我們看起來會去誠品嗎？