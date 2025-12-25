7歲女童稻田玩耍「下體突噴血」急送醫！疑沒穿內褲遭水蛭「鑽進去叮」

一名女童因沒穿內褲、只穿短褲在稻田玩耍，結果疑似被水蛭叮咬。示意圖／取自免費圖庫pixabay

稻田、水域玩耍要小心！馬來西亞近日一名7歲女童穿著短褲在稻田玩耍時私處突然感到非常疼痛，後來甚至還有出血，嚇得母親緊急將其送醫。醫護人員初步檢查後未見外傷，也未發現性侵或外傷跡象，認為可能是被水蛭叮咬所致。

根據每日新聞（Berita Harian）等大馬媒體報導，一名7歲女童在12月21日在馬六甲雙溪蘭拜（Sungai Rambai）舉行的鄉村創業主題「D'Bendang」活動中與家人一起來到稻田玩耍，怎料身穿短褲又沒穿內褲的女童疑似遭水蛭叮咬私處，在中午約1時許出現私密處疼痛及出血狀況，嚇得母親趕緊載送女兒前往茉蘭醫院（Hospital Jasin）急診治療。

急診醫護人員初步檢查後，發現女童私處未有明顯外傷，隨後通報警方，並將女童轉診至馬六甲醫院（Hospital Melaka）再做進一步檢查，醫師初步研判出血可能是水蛭叮咬所致，也未發現任何外傷性傷害或性侵犯罪的跡象。警方獲報後隨即前往醫院，並依照醫療及作業流程標準程序報案，警方也提醒民眾，在稻田或水域遊玩時應注意衣著保護，以避免類似意外發生。

「D'Bendang」活動有許多在稻田進行的趣味競賽。圖／翻攝自FB／Festival D'Bendang Melaka

在稻田或水域玩耍要怎麼防止水蛭？

適當穿著

穿長褲與長袖：避免裸露皮膚，盡量穿薄且透氣的布料，防止水蛭附著。 穿襪子與鞋子：即便在淺水中，襪子和防水鞋也能減少接觸水蛭。 手套：在需要用手接觸泥水或植物時，戴上防水手套。

使用防護產品

驅蟲噴霧或護膚油：含避蚊胺（DEET）或其他天然驅蟲成分的產品，可在手腳裸露部位塗抹，降低附著機率。 衣物防水噴劑：部分防水噴劑對水蛭也有一定排斥效果。

注意玩耍方式

避免直接坐在淺水或泥濘處：尤其是水域邊緣、稻田或積水池塘。 保持移動：水蛭較喜歡停留在靜止的皮膚或衣物上，移動可降低附著機率。

結束後立即檢查

全身檢查：尤其是腳踝、手腕、膝蓋、頸部、手臂等裸露部位。 及時沖洗：用清水沖洗，並用肥皂輕輕清潔皮膚。 如被叮咬：避免用手直接撕拉水蛭，可用鹽水、肥皂水或火柴輕觸其口部讓其自然脫落，再消毒傷口。



