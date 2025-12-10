7歲男童遭誤丟包關山市場！ 見爸媽第一句：我還在這邊欸

台東縣關山鎮昨（9）日上午發生一起令人啼笑皆非的「烏龍丟包」事件！一戶人家分乘兩輛車從花蓮返家途中，在關山鎮市場用餐後準備離開時，雙方車輛都誤以為7歲男童已坐上另一台車就開走了，把男童獨自留在市場，所幸被警方發現救助，才讓男童順利與家人團圓。

一戶人家分乘兩輛車從花蓮返家途中，在關山鎮市場用餐後準備離開時，雙方車輛都誤以為7歲男童已坐上另一台車就開走了，把男童獨自留在市場，所幸被警方發現救助。（圖/警方提供）

據了解，台東縣警察局關山分局關山聯合所9日上午9點20分許,接獲在關山集中市場賣魚的警友站長王安士來電,表示在關山市場路口發現一名年約7歲的男童獨自站在路旁徘徊,神情慌張疑似走失。員警獲報後,立即派遣副所長周平和與警員林劉俊杰趕赴現場處理。

原本雙手緊握的男童見到員警到場，情緒逐漸穩定。在員警耐心關懷詢問下，他才慢慢說出同行的家族成員都開車離開了，僅剩他在原地。原來該起烏龍丟包事件，起因是男童與家族成員分乘2部車輛到花蓮縣旅遊，返回台東市途中行經關山鎮市場用餐後，雙方皆誤以為孩童已坐上另一部車，導致男童意外被遺留在原地。

員警到場後耐心安撫男童情緒，並細心詢問其家庭聯絡方式。所幸男童能清楚說出母親電話號碼，員警立即撥打聯繫家屬。（圖/警方提供）

員警到場後耐心安撫男童情緒，並細心詢問其家庭聯絡方式。所幸男童能清楚說出母親電話號碼，員警立即撥打聯繫家屬。電話接通後，兩部車隨即靠邊停車，經檢視車內家屬才驚覺男童並未隨車同行，立刻折返關山市場接回男童。家屬見到孩子平安無虞激動不已，頻頻向王安士及員警表達感謝之意。而男童一見到爸媽，不是哭泣，而是氣噗噗抱怨說：「你們都走了，我還在這邊欸！」讓在場員警、家屬笑成一片。

關山警察分局藉此呼籲，民眾外出旅遊或集體行動時，不僅要留意自身財物安全，更應確實清點同行人員是否全數上車，尤其要特別注意孩童動向，避免發生丟包或走失的危險情況。如遇緊急狀況，請立即撥打110報案或就近向分駐派出所求助，警察將第一時間趕赴現場協助處理。

家屬見到孩子平安無虞激動不已，頻頻向員警表達感謝之意。（圖/警方提供）

關山警察分局藉此呼籲，民眾外出旅遊或集體行動時，不僅要留意自身財物安全，更應確實清點同行人員是否全數上車，尤其要特別注意孩童動向，避免發生丟包或走失的危險情況。（圖/警方提供）

