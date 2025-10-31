7歲男童陳屍冰箱 母涉謀殺被捕 家中還有3孩

南加州林伍德市（Lynwood）民宅的冰箱中，近日發現七歲男童遺體，死者母親涉嫌謀殺被捕。警方呼籲知情者提供案件線索。

據NBC電視台報導，洛杉磯縣警局表示，29日晚約8時30分接獲報案，前往尤克里德街（Euclid Avenue）的一間集合公寓進行「兒童安危檢查」（welfare check），地點是3100 block of Euclid Avenue。警員進入屋內，發現男童遺體被藏於冰箱中。

男童的母親、父親與祖母當場被拘留。根據洛杉磯縣警局通報，男童母親、25歲哈里森（Destiny Harrison）涉嫌謀殺被捕，男童父親、25歲蒙松（Daniel Monzon）與46歲祖母卡卡莫（Ana Zarceno-Carcamo）涉嫌共謀謀殺遭逮捕，每人保釋金是200萬美元。

鄰居托雷斯（Christian Torres）接受NBC採訪時表示，他從未察覺孩童母親有異常行為，「你根本不會想到她會做這種事。」還有鄰居表示，平時會將男童母親遛狗、接送孩子上下校車，從未發現他們家有任何奇怪的狀況。

目前，男童的死因尚未公布，也未透露姓名。洛杉磯縣政委員韓珍妮（Janice Hahn）對這起事件發表聲明表示哀悼：「這是一場無法想像、令人極度痛心的悲劇。我將全力支持洛杉磯縣警局對此案的調查。想到家中其他孩子可能經歷的事情，我的心都碎了。」

警方指出，案發現場還有3名孩童，年齡分別是9個月、13歲與16歲，目前已被相關保護監護接管。

警方希望本案知情者，聯絡洛杉磯縣警局凶殺組，電話323-890-5500。若希望匿名提供線索，可撥打 「犯罪舉報熱線」（Crime Stoppers）1-800-222-TIPS （8477），或上網lacrimestoppers.org

