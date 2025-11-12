7歲男童「蛋蛋變大」疑似性早熟 一檢查竟是「腦長腫瘤」

一名國小一年級男童出現睪丸提早發育、會陰部與腋下長出毛髮等第二性徵，就醫檢查後發現腦下垂體長了一顆小腫瘤，導致內分泌失衡，引起過早發育與肢端肥大等症狀，所幸經藥物治療後情況已逐漸穩定。

男童不僅睪丸開始變大，還出現額頭略凸、鼻子與手掌偏大的情況，而查看過去照片顯示，這些症狀在一年前並不存在。 （示意圖／Pixabay）

小兒科醫師陳木榮在健康節目中分享這個案例，表示這名男童是由母親帶來就診，家長發現孩子會陰部長出2至3根毛髮，腋下也出現1至2根毛髮，懷疑是性早熟。經過檢查發現，男童不僅睪丸開始變大，還出現額頭略凸、鼻子與手掌偏大的情況，而查看過去照片顯示，這些症狀在一年前並不存在。

陳木榮醫師指出，鼻子與手掌變大屬於「肢端肥大症」症狀，可能並非一般的性早熟，因此進行影像學檢查，最終發現男童腦下垂體內有一顆小腫瘤，導致內分泌功能異常，引起這些症狀。目前孩子經過藥物治療後情況穩定，暫時無需手術處理。

進行影像學檢查，最終發現男童腦下垂體內有一顆小腫瘤，導致內分泌功能異常。 （示意圖／Pixabay）

陳木榮醫師提醒，一般女生約在10歲後胸部開始發育，男生則約12歲後睪丸變大，若女生在8歲前、男生在9歲前出現第二性徵，就有性早熟的風險，家長應提高警覺並盡快帶孩子就醫檢查，以排除潛在的健康問題。

