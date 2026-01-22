7歲異膚童狂咬指甲講不聽！醫：補鋅、B群比禁止更有效

一名媽媽帶著7歲孩子至診間治療異位性皮膚炎，看診結束時向營養功能醫學專家劉博仁反映，孩子近來一直咬指甲且屢勸不聽，讓她相當困擾。劉博仁表示，這在兒童門診中非常常見。

一名媽媽帶著7歲孩子至診間治療異位性皮膚炎，看診結束時反映，孩子近來一直咬指甲。（圖／Photo AC）

劉博仁在社群平台指出，咬指甲在醫學上稱為「咬甲癖」(Onychophagia)。對於7歲的孩子來說，這通常屬於一種下意識的習慣或衝動控制的問題。心理學上認為這是一種類似自我安撫的機制，就像有些孩子會捲頭髮一樣。

在性別差異方面，劉博仁說明，研究顯示在學齡兒童和青少年階段，男生咬指甲的比例略高於女生，但成年後比例就會趨近相同。孩子咬指甲通常有兩個原因，一是情緒出口，異膚的孩子長期對抗皮膚癢，壓力源較多，緊張或無聊時會咬指甲來獲得釋放感;二是完美主義，很多孩子看到指甲邊緣有倒刺或不平整會想咬平，結果越咬越糟。

廣告 廣告

針對改善方法，劉博仁建議採取溫和阻斷法。首先是保持極短，定期幫孩子修剪並磨圓指甲邊緣，沒有凸起物就沒有下口的動機。其次是轉移注意力，當發現他在咬時，不要大聲斥責，而是給他壓力球或讓嘴巴有點事做。此外，市面上有苦味的防咬指甲液，是一個溫和的提醒界線。

針對改善方法，劉博仁建議採取溫和阻斷法，首先是保持極短，定期幫孩子修剪並磨圓指甲邊緣。（示意圖／Pixabay）

在營養學角度，劉博仁表示，很多家長會擔心是不是缺鈣，其實關聯性不大。微量元素鋅缺乏會影響情緒穩定度，也與異食癖有關，且鋅對異位性皮膚炎的皮膚修復也很重要。如果缺乏維生素B群，特別是B7生物素或蛋白質，指甲容易變脆、長倒刺，孩子就會忍不住去咬。

劉博仁建議，如果發現指甲周圍常有倒刺，不妨先從飲食中多補充瘦肉、堅果、蛋類等富含鋅與B群的食物。他強調，對於異位性皮膚炎的孩子，戒咬指甲更重要，因為指甲藏污納垢，再去抓皮膚容易造成傷口感染。面對孩子的壞習慣，理解比禁止更有效。

延伸閱讀

5大類安眠藥比一比！「食慾素受體拮抗劑」成癮風險最低

綁15年還要賠1000萬！公費醫違約罰則加重 工會怒批「魔改」

對美投資算不算5000億？前副閣揆要求2單位說清楚