7歲童中風眼盲 復健之路助他一臂之力

台中一名7歲男孩，今年五月不明原因中風，歷經三次腦部手術，但視覺神經壓迫，導致他雙眼全盲，左側肢體也癱瘓，在他院治療後，七月中旬轉到台中慈濟醫院復健醫學部，復健團隊用心，針對男童的恢復狀況，調整復健內容，這些日子，小男孩很勇敢，很認真復健，從癱瘓臥床，到現在視力幾乎完全恢復，還能手拿拐杖走路，恢復的狀況非常好，他的心願是能快點回到學校上課。

台中慈院小兒物理治療師 劉淑靜：「1 2 3 踢出去 用力 對，好 再來。」

每次30分鐘的復健課程，都讓七歲的小男孩佐晉，滿頭大汗，痛到飆淚。

台中慈院小兒物理治療師 劉淑靜：「過來一點 (腳)抬 好，踩 會痛 腳用力 腳用力 會痛，上 好痛 上 停下來。」

今年五月，他突發性的中風，三次腦部手術後，留下嚴重的後遺症。

廖佐晉的爸爸 廖耘睦：「暫時性的失明跟左邊半癱，完全半癱，他那時候是坐都沒辦法坐 只能躺 。」

急性期的治療過程後，家人將他轉院到台中慈濟醫院，初期因為雙眼全盲，增加復健的難度。

台中慈濟醫院醫務部主任 蔡森蔚：「我們的治療策略就是用經顱磁刺激，用磁場然後高頻的刺激，在這個腦後面的一個視覺區，不到十次開始，眼睛視力就開始一直回來了。」

台中慈院小兒物理治療師 劉淑靜：「所以那時候，都要用一個定向的位置的概念，告訴他往哪個方向去摸，你就可找到你的爸爸，他也很勇敢的，就是他能夠每一次的挫敗，他自己不斷的去嘗試。」

病患 廖佐晉：「我現在已經可以做半蹲了，然後你看 還有呢，還有走路 還有起立坐下。」

廖佐晉的爸爸 廖耘睦：「他眼睛現在看得到了，從完全左癱只能躺，到現在最難的吞嚥語言部分，他都恢復了，現在就等左手左腳的肌力，要邊克服那個張力，邊增加自己的控制力道。」

五個多月的復健，他持續在進步中，最想做的事情，是趕快回到學校上課，醫療團隊也會是他最堅強的後盾。

