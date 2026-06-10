7歲童2杯冰飲下肚「劇烈腹痛進ICU」 醫提醒這4類人別碰冰

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中國一名男童連喝兩杯冰飲，結果突然劇烈腹痛，一度被送進加護病房搶救。示意圖，取自unsplash



炎炎夏日不少人喜歡喝冷飲消暑，不過，中國河南鄭州一名7歲男童日前接連喝了2杯冷飲後，出現劇烈腹痛症狀，緊急送醫後確診為急性腸扭轉，一度被送進加護病房（ICU）搶救。醫師提醒，儘管天氣炎熱，小孩、老人、經期女性和腸胃較弱的民眾，最好還是「別碰冰」。

綜合中國媒體報導，河南鄭州一名7歲男童日前玩到滿頭大汗，先喝下一瓶冰鎮可樂解渴，過了一陣子後又喝下一瓶冰鎮奶茶。過沒多久，男童腹部就開始出現劇痛，家人見狀連忙緊急將他送醫。醫師檢查後診斷男童為急性腸扭轉，由於病情危急，院方緊急安排男童進入ICU治療，所幸經過搶救後，病況逐漸穩定。

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醫師指出，冰飲本身並不一定會直接導致腸扭轉，然而高溫環境下人體體溫高，此時腸胃和血管都處於擴張狀態，突然倒進一大堆冰，猶如給滾燙的玻璃杯直接衝冰，當接近0℃至4℃的冰飲快速進入胃腸道時，就可能導致平滑肌劇烈痙攣，使腸道蠕動失去正常節奏，增加腸道發生扭轉的風險。

除此之外，可樂等碳酸飲料進入體內後，會釋放大量二氧化碳氣體，在腸道痙攣的情況下，氣體迅速膨脹，可能進一步加重腸道負擔，增加腸扭轉發生機率，呼籲應避免短時間內大量攝取冰飲，尤其是高糖或有氣體的飲料更應避免；若出現劇烈腹痛、持續嘔吐、腹脹或無法排便等症狀，應立即就醫，以免延誤治療。

醫師特別提醒，3歲以下的小朋友為腸功能還沒發育完全，冷刺激容易引起腹痛、腹瀉；老年人隨著年齡增長、腸胃功能衰退，血管彈性也差，冷刺激很容易誘發腸胃病和心血管問題。至於本身腸胃就不好，經常胃疼、拉肚子，或是有慢性胃炎、腸易激綜合症的朋友，吃冰很容易加重症狀，最好也盡量避免吃冰。此外，孕婦和正處於經期的女性，由於身體狀態特殊，因此也建議盡量避免吃太冰的，以免引起身體不適。

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