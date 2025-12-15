7歲追夢、站上世界盃 樹德科大曾嘉成榮膺114年國光體育獎章
【記者 王苡蘋／高雄 報導】樹德科技大學休閒遊憩與運動管理系(休運系)三年級學生曾嘉成，憑藉於競速溜冰領域的亮眼表現，榮獲「114年國光體育獎章」殊榮，不僅為個人運動生涯寫下重要里程碑，也為校爭光。他從7歲開始追尋「成為國手」的單純夢想，一路走向世界盃頒獎台，展現運動員永不放棄的精神，更成為校內師生的激勵典範。
▲曾嘉成同學參與2025國手選拔英姿。
曾嘉成自幼與溜冰結下深厚緣分。從地方賽、全國賽乃至國際賽事，他以驚人的毅力與自律，不斷挑戰自身極限。他回憶道：「當初只是想當國手，從沒想過自己能站上世界盃的頒獎台。」看似平實的話語背後，是年復一年高強度訓練的累積，是在跌倒後依然站起來的堅韌。
▲曾嘉成同學(左四)與隊友參與義大利Montesilvano舉辦的2024 World Championships，3000公尺團體接力榮獲第二名。
在翁進忠總教練及張靜婷教練的指導下，曾嘉成無論在技術或心理調適上皆穩健成長。他也感謝教練團的悉心指導與學校完善的訓練環境，使他能專注於競速溜冰的表現，持續在國內外賽事中締造佳績。2024年，他與隊友於義大利舉行的全項目滑輪溜冰世界錦標賽中，勇奪成年男子組3000公尺接力賽銀牌，成功躍升為國際級選手。
▲休運系主任彭逸坤 (左 )與曾嘉成同學 ( 右 )合影。
休運系主任彭逸坤亦表示，曾嘉成同學的成就，不但是系上級學校的驕傲，也是休運系體育人才培育的亮眼成果。曾同學在訓練、課業間取得平衡，於賽事中全力發揮足以做全校同學的典範。期許曾嘉成持續奔馳在競速溜冰的跑道上，挑戰更高舞台，
▲休運系曾嘉成同學(左二) 與隊友合影。
校長王昭雄表示，國光體育獎章是運動員最高榮耀之一，曾嘉成以行動證明「努力與紀律終將帶來成果」，不僅成就自我，也為樹德科大全體學生樹立激勵榜樣。王校長期盼他的故事能帶動更多同學勇敢追夢，在各自領域展現潛力。（圖╱樹科大提供）
其他人也在看
冷氣團發威！全台成「凍蕃薯」 未來一週天氣變化一次看
即時中心／廖予瑄、謝宛錚報導冷氣團持續發威！中央氣象署預報員曾昭誠今（14）日下午指出，受到大陸冷氣團影響，預計今晚到明（15）日清晨會是這波冷氣團氣溫最低的時間點；明日白天冷氣團會減弱，各地的氣溫也會明顯回升。另外，下週三（17日）、四（18日）將會有另一波東北季風，但是不會有這波冷氣團強。民視 ・ 21 小時前 ・ 3
黃偉哲表態了！公開挺「這人」接棒台南市長 盛讚延續賴清德理念
即時中心／黃于庭報導朝野各黨派持續布局2026大選，其中民進黨於台南長期握有執政優勢，因此也被視為關鍵一戰，綠委陳亭妃、林俊憲均表態有意爭取市長大位，屆時當透過黨內初選決定誰能出線。對此，台南市長黃偉哲昨（14）日現身林俊憲後援會成立大會，稱讚林在國會的表現有目共睹，並公開力挺對方延續總統賴清德理念。民視 ・ 4 小時前 ・ 142
認真吃飯也能瘦，孫儷「乾淨飯」減肥法太神！鄧超跟著吃「腰圍狂瘦4公分」，九宮格減脂餐菜單大公開
孫儷「乾淨飯」原則：每天吃飽飽才是戒零食的關鍵孫儷在分享中特別強調了一個減肥者常忽略的重點：「現在的我每天吃的飽飽的還不胖，每天食慾超穩定，一天都沒有吃零食的念頭。」 這句話道出了「乾淨飯」的精髓。當正餐攝取了足夠的營養與熱量，身體就不會發出「飢餓訊號」去...styletc ・ 4 小時前 ・ 2
習近平國師稱：統一後10年「台北達中國二線城市水平」？陳揮文1句酸爆
中國妄想統一台灣，日前總統賴清德就提到，中共將以「2027年完成武統台灣的準備」為目標，也讓台海局勢再度引發高度關注。有習近平「國師」之稱的上海復旦大學中國研究院院長張維為，12月9日公開在節目中談及對台政策，聲稱「統一後10年內讓台灣達到中國二線城市水平、15年達到上海水平」。對此，政治評論員陳揮文就反問，「大陸的言論自由、新聞自由，哪一年才能達到台灣的水平」。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 401
政院擬不副署擋藍白惡法！醫罕見拋出「1問題」 網讚：邏輯太強
國民黨與民眾黨在立法院挾人數優勢，於12日三讀通過反年改修法，各界持續討論與關注。傳出總統府與行政院已拍板《財劃法》修法，將以「不副署、不公布」方式進行；行政院長卓榮泰昨（14）晚稱，「我必將善盡民主憲政守門人的職責！」被視作為後續決策做預告。至於在野黨是否發起倒閣，也成了關注的焦點。對此，ICU醫師陳志金今（15）日就提出一項疑問，引發熱議。三立新聞網 setn.com ・ 49 分鐘前 ・ 52
把握好天氣！這2天「雨掃近半個台灣」 全台再急凍時間曝光
氣象署先前就預報，週日晚間至今（15）日清晨將會是最冷的時間，很多民眾一早起來就能感受到陣陣寒意。對此，天氣風險公司的氣象專家吳聖宇提醒，大陸冷氣團今日白天起逐漸減弱，今、明天氣較穩定，但週三、四東北季風會再增強，4地降雨機率提高。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 1
帶球閃嫁轉世活佛！阿雅罕談11年婚姻 洩老公私下「真實一面」
女星「阿雅」柳翰雅對於戀情十分低調，在11年前帶球宣布閃嫁美國男友，不過她對於老公身分十分保護，鮮少對外談及婚姻，沒想到近日登節目，阿雅罕見放閃，曝光對方浪漫的一面。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 87
MLB》日職2027廢除投手打擊 日球評：永遠不會有第2個大谷了
道奇二刀流球星大谷翔平被讚譽為「當代貝比魯斯（Babe Ruth）」，他來自日本而不是美國。在大聯盟的國聯改採指定打擊（DH）制度之後，日本職棒的中央聯盟做為「投手打擊」的最後堡壘，也表決通過2027年跟進太平洋聯盟的指定打擊，2026年將是投手上場打擊的最後球季。中時新聞網 ・ 4 小時前 ・ 24
柯建銘神預言？藍青年一句話酸爆民進黨
行政院提出的《財劃法》覆議案5日遭藍白否決後，最晚須於15日公告。據了解，經綠營內部討論，府院拍板朝「不副署、不公布」抵制，引發爭議。對此，爭取南港內湖議員提名的國民黨青年部前主任陳冠安諷刺地說，民進黨立法院黨團總召柯建銘時常提到的「毀憲亂政」，到頭來竟是民進黨自己。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 76
台南挖坑達人？20萬放三角錐等你拿 他驚喊別動有陷阱
台南有民眾排領愛心便當時，發現三角錐上有一大疊現金足足有20萬，結果就有婦人好奇伸手碰，沒多久就有警察找上門，原來是陷阱，這放錢的男子被居民起底，就是今年三月在永康人行道曬600萬人。TVBS新聞網 ・ 20 小時前 ・ 65
資深主播走路摔倒「玉鐲斷3截」！ 命理師提醒：別直接丟垃圾桶
66歲新聞主播葉樹姍退休後淡出螢光幕，昨（13）日在臉書發文透露，日前在台北市忠孝東路行走時不慎跌倒。她表示當下在熙來攘往的街道上突然往前撲倒，雙膝跪地、雙手著地，所幸僅造成膝蓋與手掌擦傷，但左手腕配戴的玉鐲卻當場斷裂成3截。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 10
中職》續約羅戈、與新洋投達共識 中信兄弟洋投補強有進度
中信兄弟洋投陣容補強有進度，今傳出與新洋投泰勒（Kyle Tyler，暫譯）達成共識，並與今年表現亮眼的洋投羅戈續約，加上原有合約的勝騎士、德保拉，中信新一季洋投陣容已有雛型。泰勒生涯曾在效力天使、教士和馬林魚隊時升上大聯盟，生涯在大聯盟累積15場出賽、防禦率4.31，今年球季他在白襪、費城人和金鶯自由時報 ・ 1 小時前 ・ 2
NBA》這樣贏球超沒品！詹皇揮「無影拳」害布魯克斯被驅逐
儘管湖人15日靠著詹姆斯最後3秒3罰2中，驚險以116比114氣走太陽，可是整場比賽最關鍵的判決，卻是當比賽還剩12.2秒，迪昂布魯克斯投進超前三分球同時，竟然起身就去衝撞詹姆斯，結果被吹第2次技術犯規被驅逐出場，可是實際上從慢動作重播可以清楚看到，為什麼布魯克斯會如此衝動自找麻煩的原因，就是因為詹姆斯揮了「無影拳」。中時新聞網 ・ 2 小時前 ・ 17
大同慘跌停！華映案判賠131億元信心喊話失靈 9.45萬張排隊等賣
大同（2371）接獲中國最高人民法院判決，須賠償中國華映科技人民幣30.29億元（約新台幣131億元）作為業績補償，市場擔憂今年恐出現每股高達6元虧損，儘管大同強調該判決在台灣並無執行力，但市場信心仍受到明顯衝擊。大同今早開盤即重挫近10%，股價下跌至31.6元打入跌停，賣壓湧現，委賣張數高達9.45萬張。Yahoo奇摩股市 ・ 4 小時前 ・ 42
影/府院不副署綠嗆「藍白可提倒閣」 徐巧芯酸幼稚：當我們3歲小孩？
藍白國會黨團日前聯手通過《財劃法》修正案並二度否決行政院覆議案，傳出府院高層拍板「不副署、不公布」反制在野黨，民進黨立委在喊，「不然你們在野黨倒閣啊！」對此，國民黨立委徐巧芯大酸「幼稚」，明明是行政院做得爛，為何是立委要離開？大家來比氣長，「當我們是3歲小孩嗎？」中天新聞網 ・ 17 小時前 ・ 210
吊車大王賞車「當場砸千萬」入手 奢華場面網驚：像買玩具
64歲的竹北「吊車大王」胡漢龑財力雄厚，收藏跑車更是他的興趣，近日他在臉書上分享，自己再度入手一台愛車，交車現場還有氣質美女演奏音樂，看到這個奢華場面的網友也紛紛驚呼「好像在買玩貝，真羡慕！」三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 11
趙露思遊迪士尼「蹲路邊啃雞腿」 超接地氣模樣全被拍
大陸女星趙露思在今年11月迎來27歲生日，自從離開前東家「銀河酷娛」後，不僅憑藉新劇《許我耀眼》強勢翻身，更獲得新東家「虎鯨文娛」全力支持，人氣再攀高峰。女星曾黎與趙露思因戲結緣，曾在《星漢燦爛·月升滄海》、《偷偷藏不住》中二度飾演趙露思的母親，被觀眾讚為「最美媽媽」。兩人感情好到戲外也成為忘年交，本月9日被民眾在上海迪士尼巧遇同遊，瞬間掀起熱議。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 16
出國隨身行李常超重？網紅「靠2招」10年沒被要求秤重
生活中心／張予柔報導許多人旅行時，為了省下昂貴的行李托運費用、等候行李的時間，以及降低行李遺失風險，出國時選擇只帶一件隨身登機箱上機。然而，許多人往往忽略，多數航空公司對隨身行李同樣設有嚴格的重量與尺寸限制，一旦超標，不僅可能當場被要求加價，還可能被迫改為託運。近日，一名網紅分享自己長達十年「隨身行李從未被秤重」的秘訣，引發大批網友熱議。民視 ・ 23 小時前 ・ 8
藍鳥已洋基化？傳恐唯一願意給塔克4億美元肥約球隊
體育中心／丁泰祥 報導洋基隊和藍鳥隊本季例行賽戰績相同，因為對戰成績較佳藍鳥才登上美聯東區王座，季後賽又把洋基淘汰出局，儘管洋基總教練Aaron Boone在冬季會議期間聲稱，兩隊之間的「差距」並沒有大家想像中那麼大，但是從目前休賽季補強的狀況來看，「邪惡帝國」的稱號現在應該要給藍鳥才對。FTV Sports ・ 3 小時前 ・ 3
朱孝天為何被F4繞過？網紅不忍「揭商業真相」：少了你專案照樣跑
藝人朱孝天未參與「F3」言承旭、吳建豪、周渝民的新歌，也未被納入最新巡演名單，朱孝天更拍片揭內幕，發表爭議性言論，讓話題持續延燒。對此，知名網紅雪倫發文分析，直言朱孝天就如同商業世界中的「釘子戶」。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 6