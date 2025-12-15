7歲追夢、站上世界盃 樹德科大曾嘉成榮膺114年國光體育獎章

▲休運系曾嘉成同學榮獲「114年國光體育獎章」殊榮。

【記者 王苡蘋／高雄 報導】樹德科技大學休閒遊憩與運動管理系(休運系)三年級學生曾嘉成，憑藉於競速溜冰領域的亮眼表現，榮獲「114年國光體育獎章」殊榮，不僅為個人運動生涯寫下重要里程碑，也為校爭光。他從7歲開始追尋「成為國手」的單純夢想，一路走向世界盃頒獎台，展現運動員永不放棄的精神，更成為校內師生的激勵典範。

▲曾嘉成同學參與2025國手選拔英姿。

曾嘉成自幼與溜冰結下深厚緣分。從地方賽、全國賽乃至國際賽事，他以驚人的毅力與自律，不斷挑戰自身極限。他回憶道：「當初只是想當國手，從沒想過自己能站上世界盃的頒獎台。」看似平實的話語背後，是年復一年高強度訓練的累積，是在跌倒後依然站起來的堅韌。

廣告 廣告

▲曾嘉成同學(左四)與隊友參與義大利Montesilvano舉辦的2024 World Championships，3000公尺團體接力榮獲第二名。

在翁進忠總教練及張靜婷教練的指導下，曾嘉成無論在技術或心理調適上皆穩健成長。他也感謝教練團的悉心指導與學校完善的訓練環境，使他能專注於競速溜冰的表現，持續在國內外賽事中締造佳績。2024年，他與隊友於義大利舉行的全項目滑輪溜冰世界錦標賽中，勇奪成年男子組3000公尺接力賽銀牌，成功躍升為國際級選手。

▲休運系主任彭逸坤 (左 )與曾嘉成同學 ( 右 )合影。

休運系主任彭逸坤亦表示，曾嘉成同學的成就，不但是系上級學校的驕傲，也是休運系體育人才培育的亮眼成果。曾同學在訓練、課業間取得平衡，於賽事中全力發揮足以做全校同學的典範。期許曾嘉成持續奔馳在競速溜冰的跑道上，挑戰更高舞台，

▲休運系曾嘉成同學(左二) 與隊友合影。

校長王昭雄表示，國光體育獎章是運動員最高榮耀之一，曾嘉成以行動證明「努力與紀律終將帶來成果」，不僅成就自我，也為樹德科大全體學生樹立激勵榜樣。王校長期盼他的故事能帶動更多同學勇敢追夢，在各自領域展現潛力。（圖╱樹科大提供）