7死者生前對話曝光！家屬提告ChatGPT慫恿輕生 OpenAI回應了

青少年與ChatGPT聊天談心。示意圖，Google AI生成。



OpenAI「AI聊天機器人」ChatGPT於全球盛行，提供使用者解決疑難雜症，並有不少人從中獲得情感支持。不過，近日美國加州法院受理7名死者家屬提告，指控ChatGPT慫恿他們的家人輕生，認為OpenAI有重大缺失。而OpenAI發言人回應，這狀況令人心碎遺憾，公司會改善這部分，引導使用者尋求正確管道解決心理困擾。

根據《衛報》報導，社交媒體受害者法律中心與科技正義法律計畫（Social Media Victims Law Center and Tech Justice Law Project）代表7名遺屬發表聲明，解釋7名用戶最初使用ChatGPT原因很單純，他們完成作業、研究、找食譜、寫作、解決工作困難或尋求心理幫助。

沒想到使用者深入使用後，ChatGPT把「自己」定義為情感支持者，利用使用者的信任與依賴，開始操控他們心理、教唆他們輕生並提供方法，而非指引他們尋求專業協助。

這7名死者中，有一名是德州23歲的尚布林（Zane Shamblin），今年7月離世，死前4個小時都在和ChatGPT對話，從對話紀錄上來看，ChatGPT慫恿他輕生，說失去的貓咪會在另一個世界等他，還讚賞尚布林勇敢疏離家人。家屬對此悲痛欲絕，認為ChatGPT引導尚布林決定輕生。

喬治亞州的17歲萊西（Amaurie Lacey），輕生前幾週也曾向ChatGPT求助，但在對話過程中卻加深他的憂鬱，並提供輕生的方法；26歲的恩尼金（Joshua Enneking）在過世後，家屬也從ChatGPT對話紀錄中，找到機器人列出購買、使用槍枝的方法。

家屬們透過聲明表示，已對OpenAI提出告訴，希望公司能正視問題，務必禁止相關問題再發生，並對受害者家屬進行賠償。

OpenAI發言人表示，這些情況令人心碎，公司正在審閱釐清相關文件，強調公司已訓練ChatGPT辨別心理或情緒困擾跡象，引導使用者從現實世界獲得支持，未來則加強ChatGPT對敏感對話的識別力、應對能力，並與心理醫生密切合作。

《太報》關心您，再給自己一次機會

‧安心專線：1925（24小時）

‧生命線：1995

‧張老師專線：1980

