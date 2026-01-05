7白委將交棒？曝柯曾問續留立院 黃國昌：已簽辭職書 陳昭姿比較特別

民眾黨主席兼黨團總召黃國昌。 圖：周煊惠 / 攝（資料照）

前民眾黨主席柯文哲2日為黨籍立委陳昭姿致力推動人工生殖法案拜會朝野黨團時，被問到因黨內設有「兩年條款」，預計1月底7位白委將辭職，若屆時人工生殖法仍未通過，陳昭姿是否會繼續留任，柯回稱「這我們私下討論」，未正面回應。民眾黨主席黃國昌今（5日）接受專訪透露，陳昭姿「比較特別」，稱這是她與柯要處理的問題，並指柯曾問過他是否續留立院，但他認為自己是黨主席、總召，要讓人覺得這個黨有制度，也透露今早已在黨團簽辭職書。

黃國昌上午接受網路節目《誰來早餐》專訪，對於柯文哲昨嗆聲綠營，不曉得民進黨目前誰操盤，把自己關押一年，又派人放話說要如法炮製把黃國昌再搞一遍，「如果再搞黃國昌，我一定焦土政策」，被問到是否擔心自己因「兩年條款」預計1月底請辭立委後，2月1日開始就面臨司法追殺？黃國昌說，在他心裡狀態，沒有擔心或不擔心的問題，而是要怎麼推翻這暴政的問題，他腦袋裡沒有擔心、害怕這些想法。

談及柯文哲2日為了推動人工生殖法，解禁代理孕母，前往立法院拜會，被問到目前藍白加起來就可以讓法案通過，為什麼還需要拜會民進黨團？黃國昌指出，這件事國民黨卡很久，有意見，他大概跟國民黨團已經談了3個月。

主持人詢問，若民進黨真的接受，可能會變成綠白合的機會？黃國昌表示，的確有可能，但問題過去一年多，一直在攻擊陳昭姿代理孕母的，全都是民進黨。

面對民眾黨不分區的「兩年條款」進入倒數計時，若人工生殖法的立法進度趕不上，怎麼辦？黃國昌坦言，「陳昭姿的部分比較特別」，這是她會與柯文哲去處理的問題，但其他人的「兩年條款」不會受任何影響，「像我今天早上來你節目以前，我已經在黨團簽辭職書了」。

黃國昌說，因為有些行政程序要跑，今天黨團會把各委員的辭職書收齊，之後送出，2月1日才有辦法讓新的委員在最短的時間銜接，因有些作業是中選會、內政部要跑，以民進黨政府無恥的程度，也要算空窗期會搞多久？會不會在裡面上下其手？這都是民眾黨要先預防的事。

黃國昌直言，去年民眾黨黨代表大會時，有人提案要暫緩「兩年條款」，而他當天語重心長跟大家說，民眾黨遭遇外力非常殘酷的攻擊，在這時候一定要團結，兩邊講的都有道理，都是為黨好，因此他就徵得大家同意，不要表決下去，才不會有分裂的態勢，就是維持兩年條款，除非柯文哲另有指示。

主持人又問，柯文哲會不會過幾天也指示因黃國昌遭司法追殺，希望他繼續留在立法院？黃國昌表示，其實柯確實有提過，但他認為自己是主席、也是總召，希望這個黨讓人感覺是有制度的，且接下來黨團的運作，他也不是辭了就撒手不管，他每週二、五晨會，還是要開會。

話鋒一轉，黃國昌還酸，他又不是那些民進黨立委，他就覺得很奇怪，那些人要選縣市長，還占著立委的位置，那就把立委辭了啊！領立委的薪水去選縣市長，「我老實講，我看不懂啦！」他嗆台南、高雄的立委，哪有在關心立法院的議事，基本上都做表面功夫。

