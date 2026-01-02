「7短壽日用品」沒壞也要丟！專家示警：牙刷不換恐吃細菌

生活中心／倪譽瑋報導

專家提醒，牙刷放在潮濕環境易生細菌，即使外觀看起來沒損壞，仍建議1個月換一次。（圖／資料照）

該更換就更換！生活網站資訊指出，牙刷、菜瓜布、浴巾、枕頭、塑膠保鮮盒等7類日用品，使用壽命其實沒想像中長，例如牙刷、浴巾太久沒換，可能有大量細菌在上面滋生，使用起來宛如把牠們吃下肚、抹臉上。

日本媒體《LASISA》指出，年底大掃除時刻，有些人也許會擔心太浪費而不丟棄家中物品，因為「它們沒壞」。報導對此強調，很多東西的壽命比大家想像的還要短，舉出7種「壽命較短的日常用品」，不丟掉會有衛生、傳播細菌的疑慮。

廣告 廣告

一、廚房海綿或菜瓜布（使用壽命：2週至1個月）

有些人會用一塊海綿洗碗好幾個月，其實大量接觸水分、食物殘渣的海綿，是家中細菌最容易滋生的地方之一，即使用消毒劑，部分細菌仍很難殺死，即使外觀沒有異狀，但出於衛生考量，至少應該每月更換一次。

二、塑膠收納容器（使用壽命：6個月至1年）

以保鮮盒為例，清洗時難免會在盒內製造許多小刮痕，這些地方將成為細菌和黴菌孢子的藏身處；有時清洗後還有異味，或感覺難以洗乾淨，都可能是細菌在刮痕內滋生造成的，保鮮盒表面已相當粗糙，就應該更換了。

三、分裝瓶（使用壽命：6個月至1年）

如裝沐浴乳、洗髮精的瓶子，許多人用完就會補新的進去，除了塑膠會老化外，補充沐浴乳前都沒先洗乾淨，瓶內也容易滋生細菌，建議每6個月到1年就整個換新一次。

四、浴巾（使用壽命：約1年）

浴巾吸水性強，很多人用到變硬仍會繼續用，其實長期下來，浴巾的纖維不僅會被壓扁失去吸水性，細菌還會在纖維深處滋生，用來擦臉相當於「把細菌直接抹在臉上」。當浴巾聞起來像抹布時，就應該要換了。

五、牙刷（使用壽命：1個月）

許多人一直用到刷毛裂開為止，報導指出，即使刷毛沒有「開花」，失去硬度也會減少40％的清潔效果，加上牙刷存放的浴室大多潮濕，刷柄底部容易滋生細菌，建議的更換頻率是每月一次。

六、化妝海綿和粉撲（使用壽命：髒了就該換）

沾滿油脂、粉底液的海綿是細菌滋生的理想環境，為保持清潔，建議要經常清洗，或是直接改用一次性產品。

七、枕頭（使用壽命：1至3年）

報導指出，這7樣應定期更換的物品中，枕頭是最容易被忽略的，人們會清洗枕頭套，但容易忽略枕芯；枕頭會吸收人睡眠時產生的汗水、油脂、皮屑，為塵蟎創造理想的生存環境。雖然塵蟎不會咬人，但牠們的屍體和排泄物在枕頭上堆積，可能引發過敏反應。如果枕頭已變形，不妨考慮更換。

更多三立新聞網報導

越晚越冷！最凍探7度挑戰寒流 週末再迎「倒V型」變溫

天冷怎麼防猝死？醫籲「早起慢慢來」 出現5狀況小心

新北元旦起發錢！限量商圈券「共計142萬」 19發放地點一次看

機車考照新制！筆試「改全選擇題」 1月底上路

