7矮人是誰？韓讚鄭麗文白雪公主 籲別吃誰的「毒蘋果」？

論壇中心／董思旻報導

今日總統府元旦升旗典禮上，國民黨主席鄭麗文透露，立法院長韓國瑜一見到她就誇讚「她像白雪公主」，引發大量網友嘲諷，同時被起底先前新竹市長高虹安拜訪國民黨團，韓國瑜也用過相同稱呼。

不只高虹安，韓國瑜過去曾稱民眾黨主席黃國昌是「人中呂布」，被解讀稱讚往往都意在言外。對此，政治評論員吳靜怡在《台灣最前線》節目中分析背後的童話故事，白雪公主故事中的七個小矮人，令人聯想到去年赴廈門的七位藍委，另外壞巫婆的紅蘋果，可能指「統一、一國兩制」，告訴公主吃了台灣就會和平。吳靜怡表示，韓國瑜會不會是提醒「白雪公主」鄭麗文，不要亂吃別人給你的毒蘋果，感嘆韓國瑜果真「博大精深」。

