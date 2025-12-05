7種「台灣美食」竟是傷腎隱形地雷！ 醫：沒吃太鹹也中標

7種台灣美食對腎臟會帶來負擔。示意圖／Pixabay

醫師劉博仁分享，一名患者3年前是腎臟病第三期，現在變第四期，這名患者工作忙、經常外食，口渴才喝水，跟很多人一樣，都以為「吃太鹹腎臟才會壞掉」。劉博仁說，其實真正可怕的腎臟殺手不是吃太鹹，而是「三高」：血糖、血壓、血脂控制不佳，他也分享了台灣人日常生活中常吃的7類型食物，都對腎臟有害。

劉博仁在臉書粉絲頁「劉博仁營養功能醫學專家」發文指出，三高會讓腎臟每天都被加速損害。

血糖過高：讓腎絲球慢慢硬掉。糖尿病腎病是全世界最常見的腎衰竭原因。長期高血糖會：讓腎臟微血管增厚、變硬；讓腎絲球承受過度濾過的壓力，最後導致腎絲球「疲乏、硬化、失能」，雖然不會痛，也沒有警訊，但腎臟每天都在老1歲。

血壓過高：每一次上升都是一次血管衝擊！腎臟裡的血管細得像頭髮，高血壓對它們來說就像是水柱壓在一條細管上。久了就會血管受損、內皮發炎、彈性下降、腎臟灌流變差，這些都會讓腎功能一路下滑。

血脂異常：加速腎臟的動脈硬化。很多人以為血脂高「頂多增加心血管風險」，但腎臟也會形成動脈硬化。劉博仁說，血管越硬、越窄，腎臟得到的血流越少，腎功能就像被慢慢掐住的水龍頭。

台灣日常飲食裡的腎臟「隱形地雷」

滷味、鹹酥雞、火鍋料（高鈉＋磷酸鹽添加物）：加工食品中的「無機磷」吸收率極高，腎臟無法排除造成血磷上升，高鈉導致水腫、高血壓造成腎臟負擔倍增。 手搖飲、奶茶（高糖＋奶精的磷酸鹽）：奶精、奶粉含大量「無機磷」，高糖飲食 造成血糖震盪，又會讓腎絲球壓力增加。 便利商店便當、滷雞腿、三寶飯（重口味、高鈉）：台灣外食普遍比自煮多出兩倍以上的鈉。長期高鈉＝高血壓＝腎臟惡化的快車道。 鍋燒意麵、泡麵（湯頭與調味包超高鈉）：湯頭常常一碗鈉含量就逼近「一天建議上限」。 燒烤與韓式料理（高蛋白＋醬料超鹹）：蛋白質太多、太重口味，對腎臟都是壓力。 海帶、昆布、地瓜葉（高鉀）：劉博仁說，尤其到了腎臟病第四期，鉀排不出去，容易心律不整。不是不能吃，但必須量有控制。 加工肉類：香腸、火腿、熱狗、貢丸（高磷酸鹽＋高鈉）：比正常吃肉更傷腎，因為無機磷的吸收非常高。

腎臟最簡單、也最容易被忽略的保護：喝水

喝水不足會讓尿液濃縮，增加腎臟負擔。示意圖／Pixabay

廣告 廣告

劉博仁說，很多人一整天只喝500～800 c.c.的水，以為「我也不會暈、不會渴，應該沒問題」。但腎臟在做的是「濃縮血液」的工作，喝太少水就像要它在污濁的水裡過濾垃圾。

喝水不足會讓尿液濃縮，增加腎臟負擔，提高腎結石、感染機率，讓腎絲球長期處在壓力下。劉博仁強調，大多數人每日需要1500～2000 c.c.的水分，慢性腎臟病患者需要由醫師調整，但絕不是越少越好。

劉博仁強調，腎臟病不能只靠醫生和藥物，「你每天吃進去的每一口、喝的每一杯、甚至你的血糖、血壓、血脂，都在決定你的腎臟命運。腎臟病不是突然變嚴重的，它是每天一點一點累積來的」。



回到原文

更多鏡報報導

報告老師：我的作業被吃掉了！ 小鹿闖教室啃食考卷畫面曝光

情侶出國旅行「男友獨自升商務艙」 妹子心寒：我不是他優先的考慮

男子露營「以為被蟲咬」雙手長滿紅斑 問AI回答：你得梅毒了