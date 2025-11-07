7綠委推南高屏成第二大生活圈 爭取南台灣24小時機場

7綠委共同召開「南高屏大生活圈 區域經濟共榮發展」記者會，盼打造「南高屏500萬人口區域經濟體」，成為台灣第二大生活圈，宣布共同爭取南台灣24小時機場，並呼籲中央規畫政策時應關注南台灣觀點與需求，促進南北平衡。(許智傑辦公室提供)

爭取代表民進黨參選高雄市長選舉的民進黨立委許智傑，今(7)日邀請另外6名黨籍立委共同召開「南高屏大生活圈 區域經濟共榮發展」記者會，盼打造「南高屏500萬人口區域經濟體」，成為台灣第二大生活圈，宣布共同爭取南台灣24小時機場，並呼籲中央規畫政策時應關注南台灣觀點與需求，促進南北平衡。

這場記者會出席的民進黨立委除許智傑外，尚有林俊憲、郭國文、邱志偉、鍾佳濱、徐富癸、伍麗華等7位綠營立委，聯手為南高屏爭取建設資源，推動交通建設、金融服務、科技產業、觀光行銷、農業經濟、雙語教育等面向，打造「南高屏500萬人口區域經濟體」，成為台灣第二大生活圈。

許智傑表示，南高屏大生活圈的人口規模已達約540萬人，高雄約270萬、台南約190萬、屏東約80萬，具備形成完整區域經濟圈的條件，學術上定義一個地區要能自成完整的經濟生活圈，需達到一定人口與產業密度，約500萬人口的區域能支撐多層次產業結構、擁有充足內需市場，能吸引投資與消費，並形成交通、教育、醫療等大型基礎設施的規模經濟。

他說，世界上500萬左右人口規模的城市，例如新加坡、日本大阪、澳洲雪梨、美國芝加哥等大城市，都是世界上高知名度的國際城市，南高屏大生活圈已具備完整產業布局，包科技業、農業、觀光及海空港物流，生活圈內勞動力完整、通勤圈擴大、文化多元豐富，具備吸引大型企業投資、形成南部自主經濟圈，未來盼能持續減少以台北看天下的角度，重視南台灣的觀點。

記者會呼籲，爭取南台灣24小時機場，目前南台灣機場因為宵禁問題、量體不足、過夜停機坪供不應求、缺乏長程航線、夜間貨運量能有限、航站設施老舊、缺乏多元商業設施等待改善問題，導致發展受到阻礙，在南台灣立委努力下，目前飛航33處境外航點，每週飛航398班，分別恢復至民國108年航點數89％、平均航班數108％，已恢復疫情前的量能。

