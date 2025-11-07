7綠委齊推南高屏大生活圈 爭取南台灣24小時機場

南台灣7位立委今日共同舉行「南高屏大生活圈 區域經濟共榮發展」記者會。（圖／許智傑辦公室提供）

立委許智傑攜手南台灣6位立委今（7）日於立法院共同舉行「南高屏大生活圈 區域經濟共榮發展」記者會，聯手為南高屏爭取建設資源，推動交通建設、金融服務、科技產業、觀光行銷、農業經濟、雙語教育等面向，打造「南高屏500萬人口區域經濟體」，成為台灣第二大生活圈，呼籲中央在政策規劃時，關注南台灣觀點與需求，促進南北平衡，南高屏共榮。

許智傑指出，南高屏大生活圈人口已達約540萬人，高雄約270萬、台南約190萬、屏東約80萬，具備形成完整區域經濟圈的條件。學術上定義顯示，一個區域若具備500萬人口與足夠產業密度，即可支撐多層次產業結構與龐大內需市場，進而吸引投資與消費，並形塑交通、教育、醫療等基礎設施的規模經濟。

廣告 廣告

他強調，南高屏已具備科技、農業、觀光及海空港物流等完整產業布局，擁有完備勞動力與多元文化底蘊，具備形成自主經濟圈的實力。未來盼能逐步減少「以台北為中心」的視角，讓南台灣的觀點被政策真正看見。

林俊憲表示，疫情過後民眾對國際航線的期待高漲，他已成功推動台南直飛熊本與沖繩航線，未來將持續拓展更多航點，並改善機場設施，讓南部鄉親享有更多元便利的選擇。郭國文則指出，台南機場年底將迎來首條國際航線直飛日本，後續將爭取更多航點，為新機場啟用前打下基礎。

邱志偉強調，南部空運發展必須「新飛機、多航班、增航程」，呼籲政府提供更多政策誘因，強化高雄國際航線能量，並期盼高雄機場宵禁問題能獲得解決，讓南部民眾不必北上搭機。

伍麗華指出，高雄若能建構24小時國際機場，將成為南高屏及台東地區族人與國際旅客的重要樞紐。她並提到，昨陪同巴丹群島省長及副省長拜會高雄市長陳其邁時，雙方就包機直航與郵輪入港等議題交換意見，高雄以南島文化結合觀光推動國際化，勢必成為新亮點。

廣告 廣告

許智傑補充，目前高雄機場已有連結台南與墾丁的客運路線，兩條快線串聯南台灣與世界，未來若捷運紅線能延伸至台南、屏東，將進一步提升南部交通一體化與機場可達性。

鍾佳濱表示，目前桃園機場承擔全台九成六的空運量，若過度集中將導致塞機與風險。建議政府應及早評估半導體產業未來10年需求，在南部、甚至屏東規劃國際貨運機場，分擔北部壓力。徐富癸則指出，屏東恆春機場具發展潛力，應先推動季節包機、強化現有機場功能，並爭取更多直飛航線，成為南高屏大生活圈的重要節點。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

當母親的面把姊姊砍死 三重狠男「後悔了」移送地檢

英國海灘驚見巨型怪魚！居民嘆如電影生物 專家解答了

粿粿出軌證據瘋傳「裸擁王子」 徵信社揭真相：不要見獵心喜