7縣市低溫特報！ 今早晚偏冷溫差大注意保暖、強烈冷氣團下週報到

[Newtalk新聞] 今（15）天風力微弱，受輻射冷卻影響，各地早晚仍偏冷，中央氣象署表示，西半部及宜蘭低溫普遍在12至15度，花東地區低溫約16至17度，其中桃竹苗、嘉南、花蓮及金門局部地區有10度左右或以下低溫發生。另外，高山夜間及清晨氣溫偏低，路面易結冰。

氣象署發布低溫特報，今晨至上午桃園市、新竹縣、苗栗縣、嘉義縣、台南市、花蓮縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率。預測白天北部及東半部高溫23至25度，中南部高溫可達27至28度，各地日夜溫差大；氣象署提醒，民眾應注意保暖及日夜溫差，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全，留意早晚低溫導致之呼吸道及心血管疾病。

天氣方面，由於水氣較少，各地大多為多雲到晴，僅台東地區及恆春半島有零星短暫雨。離島天氣方面，澎湖晴時多雲，17至21度，金門晴時多雲，12至20度，馬祖晴時多雲，12至18度。位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，有發展成輕度颱風的趨勢，預計未來在菲律賓東方海面活動，對台灣無直接影響。

空氣品質方面，花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、宜蘭空品區及馬祖、澎湖為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區及金門為「橘色提醒」等級。未來天氣方面，明天至下週日各地早晚仍涼，中南部日夜溫差大；基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下週一東北季風增強，下週二強烈大陸冷氣團或大陸冷氣團南下，中部以北及東北部天氣逐漸轉冷，其他地區早晚亦冷，下週三強烈大陸冷氣團或大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷；基隆北海岸、大台北山區及東北部地區有雨，桃園以北地區有局部短暫雨，東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

