7縣市低溫特報 北北基桃竹亮「非常寒冷」橙燈

交通部中央氣象署今天（20日）上午發布低溫特報指出，強烈大陸冷氣團南下，明天（21日）至23日強烈大陸冷氣團影響，天氣寒冷；今天傍晚至明天新竹以北地區有持續10度左右氣溫（橙色燈號）發生的機率，苗栗地區及金門有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，請注意防範。

（圖取自中央氣象署網站）

低溫橙燈是指平地最低氣溫6度以下，或平地最低氣溫10度以下且連續24小時平地氣溫12度以下；黃燈是平地最低氣溫10度以下。

【橙色燈號（非常寒冷）】

新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範。

【黃色燈號（寒冷）】

苗栗縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

氣象署呼籲加強保暖，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；預防低溫導致之呼吸道及心血管疾病、避免長時間逗留在寒冷環境，確保兒童之頭、頸、手和腳部溫暖，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；冬季為流感好發季節，請注意手部衛生與咳嗽禮節，落實生病在家休息；農作物及水產養殖業注意寒害。