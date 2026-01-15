7縣市低溫特報 吳德榮：20日起北台灣轉濕冷
（中央社記者張雄風台北15日電）氣象署今天發布低溫特報，上午桃竹苗等7縣市留意攝氏10度以下低溫。氣象專家吳德榮表示，下一波冷空氣20日抵達，21至23日盤據，北台灣濕冷，本島平地最低氣溫降至8度左右。
交通部中央氣象署發布低溫特報，輻射冷卻影響，早晚偏冷，今天上午桃園至苗栗、嘉義、台南、花蓮及金門局部地區留意10度以下氣溫（黃色燈號）。
根據氣象署網站，清晨平地最低溫為新竹縣關西鎮8.2度，花蓮縣鳳林鎮8.3度。
吳德榮在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，最新歐洲模式模擬顯示，今、明兩天各地晴朗穩定，白天陽光下「暖如春」，但因夜間「輻射冷卻」效應強、早晚很冷，日夜溫差很大。
吳德榮指出，最新模式模擬顯示，17日至19日西半部晴朗、白天仍偏暖，夜間「輻射冷卻」減弱、低溫略回升；17日起，東半部水氣增多，有局部短暫雨；19日晚間起，北部也轉有局部短暫雨。
吳德榮表示，最新模式模擬顯示，20日強冷空氣抵達，氣溫驟降，北台灣愈晚愈濕冷，北部、東半部有局部雨；21日至23日強冷空氣盤據，北台灣濕冷，中南部早晚偏冷，北部、東半部有局部雨；24日白天起，冷空氣漸減弱。
吳德榮提到，目前歐洲模式模擬的強度，當氣溫降至最低時，符合「強烈大陸冷氣團」定義（台北測站降至12度以下），本島平地最低氣溫降至8度左右，但由於「濕冷」，感覺會更冷。
吳德榮指出，最新氣象署「颱風路徑潛勢預測圖」顯示，熱帶低壓將於今天下午發展成輕颱「洛鞍」，向西北前進、轉北再轉偏東，逐漸迴轉。最新歐洲模式系集模擬顯示，洛鞍迴轉後打轉，並有逐漸減弱消散的現象；將保持「1月颱、不侵台」的紀錄；但為下一波強冷空氣提供了額外的水氣，延長迎風面濕冷時間，降雨也更明顯。（編輯：管中維）1150115
其他人也在看
強烈冷氣團最快這時南下！強度「挑戰寒流」 粉專示警：越後面越寒冷
今（13）日大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地早晚偏冷，日夜溫差大；白天太陽加熱迅速，北部、東半部高溫22至23度，中南部高溫26至28度，清晨低溫西半部、宜蘭普遍在9至14度。對此，氣象粉專也示警，下一波強冷空氣初估可達強烈冷氣團，甚至挑戰寒流。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
下周又要挑戰寒流「3重要特徵」！先濕冷→後乾冷 專家：這4天最凍
本週天氣短暫回暖，早晚溫差大。氣象專家林得恩指出，下週起新一波強冷空氣南下，影響4天，整體降溫型態為「先濕冷、後轉乾冷」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 6
急凍探五度！首颱洛鞍周四恐生成 下周強冷氣團再襲
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署測得新竹關西今（14）日清晨僅 5 度低溫。隨熱帶性低氣壓於菲律賓東方海面生 […]引新聞 ・ 22 小時前 ・ 6
快訊／今入夜急凍！7縣市低溫特報 跌破10度冷到明早
日夜溫差大！中央氣象署今（13）日10時42分發布低溫特報，指出今晚至明（14）日上午受到大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，請民眾注意。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4
今高溫飆28度！下週二探8度「連凍4天」挑戰寒流 專家示警：濕冷凍整天
受到輻射冷卻影響，早晚偏冷，氣象署今（15）晨持續發布低溫特報，提醒清晨至上午桃園至苗栗、嘉義、臺南、花蓮及金門局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，請注意。不過各地日夜溫差大，預測白天北部及東半部高溫23至25度，中南部高溫可達27至28度，由於水氣較少，各地大多為多雲到晴，僅臺東地區及恆春半島有零星短暫雨。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 發表留言
剛回溫…東北季風又增強！林嘉愷曝「這天」再降溫
生活中心／楊佩怡報導受大陸冷氣團與輻射冷卻影響，今（13）日全台各地多雲到晴，但日夜溫差仍大，馬祖、金門和部分花蓮地區甚至可能下探 10 度以下。中南部中午雖然溫暖，高溫可達 27 度，但早晚還是要記得穿厚外套。這週雖水氣減少，各地為晴到多雲的天氣，不過民視氣象主播林嘉愷指出，下週一（19日）東北季風再次增強，北部及東北部地區會再降溫。民視 ・ 1 天前 ・ 發表留言
今5.2度「白天高溫飆28度」！洛鞍颱風將生成 下波強烈冷氣團這天最凍
中央氣象署指出，今（14）日清晨大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地仍偏冷，清晨低溫西半部、宜蘭普遍在9至15度，局部空曠地區及近山區平地或河谷有局部10度左右或以下低溫發生，花東地區低溫約16至18度，應做好保暖的措施；白天太陽加熱迅速，北部、東半部高溫22至24度，中南部高溫27至28度，各地日夜溫差大；天氣方面，環境偏乾，各地大多為晴到多雲的天氣，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 9
凍完又濕！冷氣團探9度後「恐有颱風接力」 降雨熱區曝
留意乾冷溫差！今（13）日中央氣象署預報，冷氣團配合輻射冷卻影響天氣，明（14）日清晨西半部、宜蘭可能出現9至14度低溫，週四（15日）冷氣團雖減弱，但輻射冷卻影響仍在。另外，目前菲律賓外海有熱帶系統，預計最快週五（16日）增強為熱帶低壓或颱風，雖然侵台機率很低，但不排除帶來一些水氣，讓基隆北海岸、東半部、恆春半島出現雨勢。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
1號颱風「洛鞍」生成機率90% 專家揭路徑、侵台機率！又濕又凍雨區曝
菲律賓東方海面熱帶擾動發展迅速，氣象專家吳德榮指出，週五、週六（16、17日）颱風「洛鞍」的機率高達90%，將是今年第1號颱風，路徑預估不影響台灣，但將為後續冷空氣帶來水氣，迎風面轉為濕冷天氣。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
冷氣團中場休息！下波「強冷空氣南下」時間曝 專家：溫差大震盪
冷氣團的中場休息週！氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，預報顯示，這週全台都受到乾冷空氣控制，日夜溫差相當劇烈，天氣型態可維持至週末，「下星期預計將有新一波強烈冷空氣南下，目前看強度不輸上週的冷氣團」。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 1
衛生紙外包裝竟藏「1用途」驚呆網！她嘆：丟了好幾個…
生活中心／饒婉馨報導許多人買完大串衛生紙，拆開後習慣順手就把外層的塑膠提袋丟掉，不過有網友近日在發文分享，自己正準備把空袋子扔進垃圾桶時，被老公緊急攔下，仔細看才發現提袋上竟然印有「新北市專用環保垃圾袋」的字樣。貼文曝光後，瞬間引來大批網友朝聖，但並非每個衛生紙包裝都能當回收或垃圾袋使用，仍需認明標誌。民視 ・ 1 天前 ・ 3
把握最後好天氣！強烈冷氣團來襲 1/21起「轉濕冷」
下一波強烈冷空氣即將在下周報到！天氣風險公司資深顧問吳聖宇指出，下周三至下周五將是冷空氣影響最明顯的時段，強度至少達大陸冷氣團甚至強烈大陸冷氣團等級，提醒民眾應提早預作好禦寒準備。中天新聞網 ・ 22 小時前 ・ 發表留言
把握本週回暖好天氣！下週又有冷空氣 專家曝「3特徵」：有升級至寒流的潛力
氣象署指出，今、明（14、15）2天台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴。氣象專家林得恩指出，下週二起，新的一波強冷空氣又將南下，「有昇級至寒流的潛力」。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 發表留言
溫差大！西半部、宜蘭清晨探9度白天回暖 下週二冷空氣南下挑戰寒流等級
今（14）日受輻射冷卻效應影響，…民報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
洛鞍颱風估「走一走就消散」 小心1現象！北部恐整片濕
今（14）日中央氣象署預報，週末（17、18日）前，天氣以輻射影響、日夜溫差大為主，明（15）日洛鞍颱風預計就會生成，未來有機會在北上的過程中消散，侵台機率很低，但可能會加強東北風強度。而下週一（19日）東北季風增強，整個北部要留意局部短暫雨，下週二（20日）可能有強冷氣團來襲，局部低溫再探7度，冷到下週五（23日）。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 1
舊電毯要怎麼處理？「環保局解答」亂丟最高罰6000
生活中心／曾詠晞報導隨著氣溫驟降，不少民眾開始升級家中的禦寒家電。針對近期大眾高度詢問的「準備換新電毯，想把舊電毯丟掉，但是裡面有電線，到底要丟回收還是垃圾車？」的議題，新北市政府環境保護局臉書13日特別發文宣導，提醒民眾在汰舊換新時，務必注意電毯的正確分類與丟棄流程。民視健康長照網 ・ 1 天前 ・ 1
昨晚宜蘭5.3地震「台北搖晃11秒」 氣象署示警：仍有餘震
【緯來新聞網】昨（12日）晚9時31分宜蘭外海發生規模5.3地震，北部地區有感搖晃，台北市信義區搖晃緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
武陵農場涼亭結厚霜 陽光照射飄白煙如仙境
台中市 / 綜合報導 台中武陵農場清晨受到輻射冷卻影響，早上7點多氣溫只有零下1.2度，草地還有屋頂都結了厚厚冰霜，8點多太陽出來，陽光照射下，結霜的草地和涼亭屋頂開始冒白煙，搭配周圍大樹環繞，宛如仙境。太陽公公出來了，陽光灑下來，武陵農場這座望溪亭，竟然冒煙了，望溪亭是一座木頭涼亭，人字型的兩側斜屋頂，在陽光照射下狂噴白煙，白煙不斷往天空上竄，像極了冬天街邊的包子店，蒸好的蒸籠，不停噴出溫暖白煙，旁邊的草地，也是白煙繚繞一直往上飄，遠遠看，周圍樹木環繞加上白煙不斷冒出，涼亭加草地，宛如人間仙境。武陵農場副場長常方麒說：「武陵農場因為清晨低溫結霜，太陽出來以後，這些霜化為水氣。」武陵農場清晨因為輻射冷卻，早上7點氣溫是零下1.2度，超級冷，汽車的擋風玻璃都結了一層厚厚的冰霜，接著太陽慢慢升起，越過山頭，照射在農場上，這些冰霜開始融化蒸發。台中氣象站主任吳佳蓉說：「屋頂因為冷卻的話，它上面如果有結霜或是有水氣，太陽上升溫度提高之後，它就會有蒸發，或從霜昇華成水蒸氣的現象，就會產生白色的煙霧。」涼亭屋頂和草地也有結霜，被太陽光一照，冰霜化成水再變成水蒸氣，成了這幅夢幻美景，農場說，從8點多太陽一大就開始冒煙，持續到9點多，短暫的限時限量美景，讓人難忘。 原始連結華視影音 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
全球最活躍火山之一夏威夷幾勞亞火山噴發壯觀 熔岩衝460公尺高空
全球最活躍火山之一的美國夏威夷州幾勞亞火山近日噴發，燦爛的熔岩衝上460公尺以上的高空，煙霧與氣體形成的羽狀雲柱升至6000公尺高度，景象壯觀。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前 ・ 5
溫差大！新竹今晨僅５度「中南部恐飆28度」 颱風最快「這時候」生成
氣象署指出，今、明（14、15）2天台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。另外，熱帶性低氣壓TD01在今天凌晨生成。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 3