7縣市低溫特報 吳德榮：20日起北台灣轉濕冷

（中央社記者張雄風台北15日電）氣象署今天發布低溫特報，上午桃竹苗等7縣市留意攝氏10度以下低溫。氣象專家吳德榮表示，下一波冷空氣20日抵達，21至23日盤據，北台灣濕冷，本島平地最低氣溫降至8度左右。

交通部中央氣象署發布低溫特報，輻射冷卻影響，早晚偏冷，今天上午桃園至苗栗、嘉義、台南、花蓮及金門局部地區留意10度以下氣溫（黃色燈號）。

根據氣象署網站，清晨平地最低溫為新竹縣關西鎮8.2度，花蓮縣鳳林鎮8.3度。

廣告 廣告

吳德榮在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，最新歐洲模式模擬顯示，今、明兩天各地晴朗穩定，白天陽光下「暖如春」，但因夜間「輻射冷卻」效應強、早晚很冷，日夜溫差很大。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，17日至19日西半部晴朗、白天仍偏暖，夜間「輻射冷卻」減弱、低溫略回升；17日起，東半部水氣增多，有局部短暫雨；19日晚間起，北部也轉有局部短暫雨。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，20日強冷空氣抵達，氣溫驟降，北台灣愈晚愈濕冷，北部、東半部有局部雨；21日至23日強冷空氣盤據，北台灣濕冷，中南部早晚偏冷，北部、東半部有局部雨；24日白天起，冷空氣漸減弱。

吳德榮提到，目前歐洲模式模擬的強度，當氣溫降至最低時，符合「強烈大陸冷氣團」定義（台北測站降至12度以下），本島平地最低氣溫降至8度左右，但由於「濕冷」，感覺會更冷。

吳德榮指出，最新氣象署「颱風路徑潛勢預測圖」顯示，熱帶低壓將於今天下午發展成輕颱「洛鞍」，向西北前進、轉北再轉偏東，逐漸迴轉。最新歐洲模式系集模擬顯示，洛鞍迴轉後打轉，並有逐漸減弱消散的現象；將保持「1月颱、不侵台」的紀錄；但為下一波強冷空氣提供了額外的水氣，延長迎風面濕冷時間，降雨也更明顯。（編輯：管中維）1150115