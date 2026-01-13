7縣市低溫特報！輻射冷卻影響 鄭明典：今晚高機率出現顯著低溫

鄭明典推測今晚高機率出現輻射冷卻的低溫。資料照。廖瑞祥攝



近日大陸冷氣團減弱，但輻射冷卻效應持續發威，前中央氣象局長鄭明典今（1/13）下午在臉書發文，表示西半部雲量及相對濕度偏低，加上風速減弱，今晚很有高機率出現顯著的輻射冷卻低溫。

「今晚輻射冷卻會多強？」鄭明典指出，現在西半部雲量極低，地面觀測顯示相對濕度也普遍偏低，決定輻射冷卻強度的主要變因剩下「風速」。

鄭明典秀出氣象圖資，預估今晚出現顯著的輻射冷卻低溫。翻攝鄭明典臉書

鄭明典秀出氣象圖資，預估今晚出現顯著的輻射冷卻低溫。翻攝鄭明典臉書

鄭明典說，看天氣系統變化，一個順時針旋轉的小高壓出海，現在小高壓還在陸地上，台灣北部是西北風，逐漸會轉成北風、再轉東北風，午夜過後可能變成偏東風。這樣的條件，西半部風速也會減弱，有很高的機率出現顯著的輻射冷卻低溫。

廣告 廣告

不過，鄭明典也說，區域性的雲量變化還是會帶來不確定性。

氣象署針對南投等縣市發出低溫特報。取自氣象署官網

中央氣象署今早則對新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、南投縣、金門縣7縣市發出低溫特報，提醒受到大陸冷氣團及輻射冷卻影響，今晚到明（1/14）上午局部地區有10度以下氣溫發生的機率。

更多太報報導

檜意森活村欠9百萬爆財務危機 觀光震撼彈！林鐵收回經營

30多歲男「BMI超過35」染流感 2天惡化併發肺炎、敗血症進ICU

只要打一劑！公費肺炎鏈球菌20價新疫苗1/15開打 245萬人符合資格