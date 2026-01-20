7縣市低溫特報！鄭明典曬「雲街圖」 冷空氣兵臨城下

今天起冷空氣南下，氣象署針對7縣市發布低溫特報，提醒民眾注意保暖。前氣象局長鄭明典則在臉書分享雲街圖，指出北方有強冷空氣出海，流經暖水面時會形成冬季常見的「雲街」，目前日本海的雲街最為清晰，黃海部分則因高雲遮蔽而沒那麼明顯。

前氣象局長鄭明典今在臉書粉專分享，近期北方有強冷空氣出海，流經暖水面時就會形成「雲街」，這是一種冬季衛星雲圖常見的雲系，由許多接連排列成線狀的小積雲組成。目前日本海的雲街最為清楚，黃海這邊也有雲街，但部分被高雲遮蔽，因此沒那麼清晰。

廣告 廣告

貼文引起網友討論，「台灣不遠處出現雲街，就是強冷空氣已兵臨城下了」、「很像用湯匙劃過整桶冰淇淋的表面」、「開始要變冷了」。

氣象署今（20日）發布低溫特報，強烈大陸冷氣團南下，新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹縣為橙色燈號（非常寒冷），有持續10度左右或以下氣溫發生的機率；苗栗縣和金門縣為黃色燈號（寒冷）有10度以下氣溫發生的機率。

氣象署提醒，呼吸道及心血管疾病患者應避免長時間逗留在寒冷環境，並確保兒童的頭、頸、手和腳保持溫暖。此外，冬季為流感好發季節，民眾應注意手部衛生與咳嗽禮節，並落實生病在家休息，避免傳染他人。

更多中時新聞網報導

瑪姬葛倫霍找尪弟拍片笑到噴淚

張立昂《男公館》當媽媽桑 6男神見客

舒華圓夢 i-dle解鎖大巨蛋創韓女團紀錄