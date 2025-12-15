7縣市低溫特報！鄭明典曬1圖喊：比昨天強的輻射冷卻

生活中心／許智超報導

輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低。中央氣象署今（16）日6時50分，針對7縣市發布低溫特報，局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，另外今日平地最低溫，仍出現在新竹關西9.1度。前中央氣象局長鄭明典則在臉書PO出今晨的溫度分布圖，表示雖然沒有更極端的低值，今日的低溫，平均來看是超越昨日了，「比昨天強的輻射冷卻！」

【低溫區域】黃色燈號（寒冷）：新竹縣、苗栗縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、金門縣。

鄭明典表示，今日的低溫，平均來看是超越昨日了。（圖／翻攝自鄭明典 臉書）

中央氣象署說明，今日各地大多為晴到多雲的天氣，僅基隆北海岸、宜蘭、台東及恆春半島有零星短暫雨；白天高溫將進一步回升，中部以北及東半部地區24至26度，南部地區約27度，夜晚清晨天氣仍稍冷，低溫在中部以北及宜蘭為14至16度，南部及花東地區17至18度，空曠地區、近山區平地及花東縱谷溫度則會較低一些，西半部日夜溫差大。離島天氣：澎湖晴時多雲，19至21度，金門晴時多雲，14至21度，馬祖晴時多雲，14至18度。

中央氣象署預測，明日清晨氣溫仍偏低，白天東北季風稍增強，週四東北季風影響，各地早晚較涼，新竹以南日夜溫差大；迎風面降雨機率稍增加，基隆北海岸及東北部地區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，東部地區及大台北山區亦有局部短暫雨，桃園以北、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

明日及週四低溫預測，台灣各地及澎、金、馬13至20度，高溫預測北部及東北部及東部21至24，中南部及台東25至28，澎湖約22度，金門21至23度，馬祖16至18度。

