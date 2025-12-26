7縣市地政資訊一站查「i-Land愛連網」推北台聯合專區

愛連網推出北台聯合專區，一站查找「北北桃基宜竹竹」7個縣市土地資料。（圖／新北市地政局）

新北最強地政搜尋引擎「新北不動產i-Land愛連網」繼去年與桃園市合作跨區土地資料查詢後，現更進一步推出「北台聯合專區」，將查詢範圍擴大為「北北桃基宜竹竹」生活圈，讓地政資訊查詢一站搞定。

新北市地政局表示，北台灣生活圈的緊密發展，跨縣市工作、就學、置產等需求持續增加，為了讓查詢作業更加無縫接軌，愛連網特別整合了新北市、台北市、桃園市、基隆市、宜蘭縣、新竹縣以及新竹市的土地標示和實價登錄資料，民眾只要開啟愛連網，即可一站式查找7個縣市的土地和實價的相關資料。

廣告 廣告

同時搭配各種開放資料的圖層交疊應用，讓民眾可以在同一個圖台進行鄰近各縣市的查詢、比較和分析，打破過往因行政區域界線造成的不便，讓地政資訊整合與加值應用更為多元便利。

地政局指出，愛連網彙整了17個單位、232項資料以及121個圖層，資料內容豐富多元，累計使用已突破7000萬人次，近期更是全新改版優化，功能分類更明確、使用介面更友善，還導入AI技術降低操作門檻，歡迎大家多加利用。

更多中時新聞網報導

許富凱歲末獻禮 寵粉送上〈對我祝福〉

TPBL》男模打出代表作 國王摘對決特攻首勝

廉航機票改名 藏高額費用風險