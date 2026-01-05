7縣市大停水！最長9小時無水可用 百萬戶急備戰

台灣自來水公司發布重要公告，1月5日全台將有7個縣市部分地區實施停水或降壓措施，以配合管線汰換、管網測試及設備增設等工程作業。

桃園市大園區將於1月5日上午9時至下午4時停水，影響區域包括田心里部分地區、仁德路、華興路一段及二段等路段。台中市南區因進行南平路一帶管線更新工程，將於1月5日上午8時30分至下午5時停水，影響五權南路、美村南路、建成路、忠明南路等多條主要道路。此外，台中市霧峰區因新生路63號前250mm管線漏水搶修，已從1月4日凌晨開始停水，預計至1月5日中午12時才能恢復供水。

雲林縣有三處停水區域。斗南鎮延平北路、義和路及雲科路四段等路段，將於上午9時至下午5時停水；水林鄉大溝路與順興路自上午8時起停水至下午5時；古坑鄉峻頭坑新庄村因管線破損搶修，從1月4日下午2時30分停水至1月5日中午12時。

嘉義縣布袋鎮與義竹鄉部分路段，將於1月5日晚間10時至隔日清晨5時進行夜間停水，配合管網維護及漏水檢測作業。屏東縣因三地系統淨水場與深井增設發電機工程，瑪家鄉、內埔鄉、萬巒鄉、長治鄉及鹽埔鄉多個區域，將於1月5日上午9時至下午5時暫停供水。

宜蘭縣礁溪鄉淇武蘭路、玉龍路二段、興農路等路段，將於1月5日下午1時至5時配合六結路段管線汰換工程停水。花蓮縣吉安鄉因光華淨水場汰換管線工程，中正路二段、南濱路、知卡宣大道及周邊地區，預計自1月5日上午8時起停水至下午5時。新城鄉縣道193線3K至3K+500路段，則因道路拓寬新舊管聯絡工程，同日上午8時至下午5時停水。

台水公司特別提醒，民眾應於停水前至少6小時完成儲水，避免集中在停水前夕大量取水，導致管線末端用戶無水可用。停水期間務必關閉抽水馬達電源，防止設備空轉造成損壞或引發火災。住家進水口低於地面者，應關閉總表前制水閥，避免發生虹吸污染情形。待供水恢復後，建議用戶先將水龍頭全面打開排氣，有助管線迅速回復正常水流。若復水後仍出現無水或水壓不足狀況，可主動聯繫台水公司派員協助處理。

