7萬元的鳥飛走！32歲男急壞爬牆 下秒「被電貫穿」墜亡

國際中心／倪譽瑋報導

12日印度邦加羅爾發生嚴重觸電事件，一位32歲男子看到親戚家20萬盧比（約新台幣6.9萬元）的寵物鸚鵡飛走、停在高壓電塔上，著急爬上院牆想救援，他拿起前端綁木頭的鐵管想把鳥趕下來，沒多久身體就被上萬伏特的電流貫穿，從牆上墜到地面，到醫院時已不治。警方表示，男子很愛那隻寵物鸚鵡，親戚應沒有強迫他要去救。

綜合《印度快報》（The Indian Express）等外媒報導，經營車牌製作公司的32歲商人庫馬爾（Arun Kumar）近期到邦加羅爾親戚莉基塔（Likitha）的家，對方一年前買了隻價格20萬盧比的寵物鸚鵡。12日庫馬爾發現鸚鵡飛到高壓電塔上面，他相當著急，便準備一根木頭綁在鐵管前，爬上院牆試圖驅趕。

在趕鸚鵡的期間，鐵管接觸到一條帶電的高壓電線，庫馬爾瞬間承受破萬伏特的電流，他從牆上摔到地面、身受重傷。觸電的庫馬爾被緊急送往醫院，但抵達時已明顯死亡、那隻鸚鵡則被順利救出；而警方也著手調查這起「非自然死亡事件」。

邦加羅爾電力供應有限公司（BESCOM）官員與警察到場勘驗，警方指出，庫馬爾經常去親戚家，他也十分喜歡這隻鸚鵡，所以才在牠飛上高壓電塔時極力搶救，「看起來親戚並沒有要求或強迫他這麼做。」



