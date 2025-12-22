即時中心／顏一軒、謝宛錚報導

翁曉玲、葉元之、林思銘、鄭正鈐、呂玉玲、邱若華、涂權吉共7名藍委，12月19日在事前未對外說明的情況下啟程前往中國廈門，並稱是參加「廈門台商投資企業協會」所舉辦之台商活動，但相關內容相當政治化，引發社會高度疑慮。對此，民進黨發言人吳崢今（22）日嚴正質疑，並要求國民黨向台灣社會清楚交代行程內容，也別再阻擋國防與國安相關法案。





今早9時30分，吳崢出面召開「才剛擋國防、杯葛預算 藍委週末急赴中」記者會。他表示，相關報導顯示，中國廈門台商協會會長公開宣稱要「共繪兩岸融合新藍圖」，並強調「兩岸同胞血脈相連」、「維護國家統一與領土完整」，統戰意味相當濃厚，顯示該行程並非單純的台商經貿交流。尤其立法院正值會期，國內仍有多項攸關國防與國安的重要法案及預算尚待審查，國民黨卻集體安排立委赴中，實在令人難以理解。

吳崢進一步指出，去年國民黨總召傅崐萁率團赴北京會見中國高層，已引發社會高度關注，如今類似行程不斷出現、頻率愈趨密集，是否已形成常態？此外，媒體亦指出，國民黨此行赴廈門期間，中方疑似提出要求，包括不得通過《強化國防特別條例》，並全面阻擋強化國安相關法案修正，相關說法是否屬實，國民黨有責任向全民說明。

他並強調，立法委員不僅接觸國防與國安相關資訊，更握有預算與法案審查的關鍵權力，若赴中與中國黨政人士接觸，理應接受更高標準的民主監督。民進黨一貫主張，凡行使公權力之官員赴中，依法皆應向國安單位及陸委會報備，立法委員亦不應例外。然而，立委赴中報備相關修法，自去年至今已遭國民黨阻擋超過七百次，令人質疑國民黨為何一再拒絕制度化、透明化的監督機制。

最後，吳崢重申，基於社會對國民黨立委赴中行程的高度疑慮，民進黨提出兩項具體要求：第一，立法院程序委員會不應再杯葛《強化國防特別條例》付委審查；第二，行政院已通過之國安相關法案，應儘速付委，讓法案與預算能在委員會中充分討論。吳崢強調，若國民黨持續阻擋國防預算與國安法案，外界質疑國民黨立委赴中領旨、返台照辦的說法，恐將難以撇清，國民黨必須向台灣人民清楚交代。







原文出處：快新聞／7藍委立院會期內赴中惹議 綠要求踹共：別再擋國防、國安法案

