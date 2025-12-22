7藍委赴中領旨？吳宗憲辯「沒邏輯」 鍾佳濱：沒幹壞事為何怕人知

即時中心／顏一軒、黃彥翔報導

翁曉玲、葉元之、林思銘、鄭正鈐、呂玉玲、邱若華與涂權吉共7名藍委，12月19日搭機赴中，參加「廈門台商投資企業協會」所舉辦的台商活動，引發外界質疑。身兼國民黨文傳會主委的立委吳宗憲今（22）日辯稱，當前通訊軟體發達，訊息早已無須面對面傳達，此說法無邏輯可言，只是為了抹紅的爛劇本。對此，民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱回應，行政、監察、司法與考試院皆設有赴中報備的內規，獨缺立法院，因此才要提案修《兩岸人民關係條例》，國民黨團別再阻擋「赴中報備」的機制。





今早9時20分，鍾佳濱、民進黨團書記長陳培瑜與副書記長張雅琳，共同召開「國民黨不要再擋 赴中報備 國防軍備」記者會，並於會後接受媒體聯訪。

針對吳宗憲的說法，鍾佳濱直言，「如果靠一般目前的軟體領旨啊，那恐怕他會說是受到詐騙」，過去藍委赴中拚命進行交流，尤其國民黨團總召傅崐萁經常大規模率團去跟「台辦」的人員見面，在台灣有非常差的觀感，因為浩浩蕩蕩去是一個方式，好像表達台灣社會對於中國對台政策的支持，偷偷摸摸地去才是真正可怕的地方。

國民黨不分區立委、文傳會主委吳宗憲。（圖／國民黨文傳會提供）

鍾佳濱說，藍委迄今願向社會公開赴中交流的次數嗎？去（2024）年，國民黨就曾發生過有立委明明人在中國參加少數民族的交流活動，卻被發現在議場出現「代按」（表決）的狀況，這就說明了為什麼藍委這麼熱衷去中國。

他不諱言，大家只要不健忘，回去查一查就知道藍委為了去中國交流，連在國內立院的表決都可以委請人代按；因此鍾進一步質疑，如果真的到中國去交流坦坦蕩蕩，為什麼怕人知道，又為何要擋《兩岸人民關係條例》中對於赴中報備的機制。

鍾佳濱強調，這是行政、監察、司法與考試院都訂定相關人員赴中報備的內規，獨獨立院沒有，所以才要修法，規範一定層級以上的人員，不只公務員、包括立委都要滿足赴中報備，揭露在中國的行蹤，如果沒幹壞事，不是心虛，為什麼怕人知道？





