7藍委赴中「接旨」擋國安法案？ 國民黨明開記者會說明

國民黨立委葉元之。(記者林欣漢攝)

〔記者林欣漢／台北報導〕中共近期透過廈門台商協會活動，邀請國民黨立委翁曉玲等人赴中。據透露，參與立委有林思銘、翁曉玲、邱若華、葉元之、鄭正鈐、呂玉玲、涂權吉等7人；中國國台辦亦派官員南下，盼了解台灣島內情勢，務必確保國防特別條例、國安法案不會在本會期通過。對此，國民黨明(22日)將召開「綠色奇幻文學—廈門抹紅記」記者會說明。

葉元之強調，此行是去參加廈門的台商活動，這次辦得特別盛大，他沒有去過，有人邀請他，想說一起去看看，就這麼單純的一件事，被講成是擋軍購、中共找他們了解，完全是瞎掰故事，可以胡說八道到這種地步嗎？

對於昨被目擊搭機前往廈門，葉元之表示，他一到登機口，記者就衝上來拍照、追問要去哪，「我沒有理他繼續往前走」，登機後才發現與翁曉玲搭同一班機，翁也說她被堵訪。他好奇的是，為什麼記者會知道自己的私人行程，「我自己訂的機票，為什麼會洩漏」？

