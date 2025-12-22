7藍委赴廈門！陳玉珍認「協助台商協會邀請」 翁曉玲：犯了滔天大罪？

記者詹宜庭／台北報導

國民黨今（22日）召開「綠色奇幻文學—廈門抹紅記」記者會澄清。（圖／翻攝畫面）

有媒體報導指中國利用廈門台商協會成立33週年活動，邀請國民黨立委赴中，確保對台工作「沒有意外」，國民黨今（22日）召開「綠色奇幻文學—廈門抹紅記」記者會澄清。

國民黨立委林思銘、翁曉玲、邱若華、葉元之、鄭正鈐、呂玉玲與涂權吉等7人20日赴中出席廈門台商協會33周年慶，目前皆已返台。國民黨上午召開「綠色奇幻文學—廈門抹紅記」記者會。文傳會主委、立委吳宗憲表示，《自由時報》隨意編造故事，內容荒謬不實，民進黨長期操作「抹紅產業鏈」，這段期間充斥粗糙的政治操作，人民早已看在眼裡。這次民進黨再度藉由媒體將人「上色」為「中共同路人」，並以國安為名，大動作進行打壓。

陳玉珍透露，廈門台商協會會長請她協助邀請藍委參加周年慶。（圖／翻攝畫面）

國民黨立委陳玉珍指出，自己突然看到媒體報導稱「中國因擔憂國防預算與國安修法找多名藍委赴中」，但20日她當時人在澎湖拜訪好友，下午5時才搭機返台，卻仍被媒體指稱「赴中接受神秘任務」。因此，她特別在立法院辦公室門口拍攝影片澄清。她也批評，《自由時報》報導前未做任何查證，內容完全錯誤，且即使前往中國，也是完全正當的行程。國民黨立委此行是參加「廈門台商協會33周年慶」，該活動每年約於12月20日前後舉辦。民進黨政府無能處理兩岸事務，對於關心台商、台胞、台生的民意代表，卻一再扣帽子，這根本不是鬼鬼祟祟地赴中，而是光明正大、理由正當。

陳玉珍進一步說明，「台商協會會長是新竹人，目前住在桃園，他請我協助邀請藍委參加廈門台商協會的33周年慶。我認為兩岸應維持交流，不能因為民進黨抹紅就退縮。這到底哪裡有什麼不可告人的事？《自由時報》用『標題殺人』的方式操作，非常不應該。」

翁曉玲說，自己行事光明磊落，若陸委會、國安局認為有任何不法行為，歡迎依法調查。（圖／翻攝畫面）

國民黨立委翁曉玲則透露，她要嚴正抗議這樣的操作，兩週前陳玉珍曾告知她，廈門台商協會預計於20日舉辦周年慶典，並將舉行新舊理事長交接，希望她前往表達支持與鼓勵。她當下毫不猶豫地答應，雖然也清楚民進黨政府一定會大作文章，但這是一場單純活動，且她是自費參加，質疑「難道這樣就犯了滔天大罪嗎？」

翁曉玲說，當天在機場登機室時，《自由時報》記者對著她拍攝並詢問赴中目的，她也如實回應是參加廈門台商協會33周年慶，沒想到仍被媒體抹紅，這種做法非常惡劣。她批評，一趟單純的廈門行，竟被扭曲成傳遞訊息、接受指示等行動。國會程序委員會明天仍會擋下民進黨團提出的國防相關條例，因為總統賴清德尚未赴立法院進行國情報告，在此情況下，在野黨不會輕易放行特別條例，「他們竟然還想藉由訪中話題繼續抹紅我們。」

翁曉玲說，許多網友在國民黨立委的社群平台上留言造謠與抹黑，她奉勸相關人士不要再無的放矢，這些她都會紀錄，不會縱容。她也強調，自己行事光明磊落，若陸委會、國安局認為有任何不法行為，歡迎依法調查，「但不要透過媒體造謠生事。」

國民黨立委林思銘也表示，全球各地的台商，無論是在美國、日本，或是在廈門、深圳，都是中華民國的國民，都是辛苦在海外打拚的台灣子弟。執政黨對參加美國、日本等國家的台商活動稱之為「正常交流」，而對於參加廈門台商活動卻動輒以抹紅、扣帽子的方式，這樣的雙標，不只不公正，也完全不合理。

林思銘質疑，台商在全球其他國家努力就比較尊貴？台商在廈門奮鬥就不值得關懷？同樣是在海外努力打拚的台灣人，為什麼政府要用不同的尺度對待？此次出席活動是應新竹鄉親、廈門台商協會韓會長之邀，以立委身分前往祝賀與支持。這是對台商的關懷與尊重，無關乎任何政治操作，更不存在任何政治指示，「執政黨做不到對於台商在廈門打拼的照顧，我們願意承擔責任幫忙；政府給不出的支持，我們願意給予鼓勵。請問，這樣錯在何處？」

