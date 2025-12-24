7藍委開議期赴中，回台就擋國防預算、鄭麗文喊不一定等得2028年和平選舉…學者憂和2027攻台有關

中國國民黨翁曉玲、葉元之、林思銘、邱若華、鄭正鈐、呂玉玲、涂權吉等7名立委，會期間低調赴中國廈門，稱參與台商相關活動。然有報導指出，此行中國國台辦也派官員南下，盼了解台灣「內部情勢」並確保國防預算、國安法案不通過。 「巧合」的是，藍白周二（12/23）聯手第四度於立法院程序委員會阻擋「強化防衛特別條例」付委審查，民進黨質疑翁曉玲等人甫返台就放話封殺該特別條例，這下完全坐實藍委「赴中領旨、亂台行徑」。 台大政治系副教授陳世民無奈表示，立委「赴中報備」相關立法持續遭擋，因此依現行規定，這類行為僅能由民意、輿論壓力，或是等在意此事的政黨取得國會多數後（修法），才能予以約束。 陳世民擔憂，他至今仍在思考國民黨主席鄭麗文「不一定等得到2028年的和平選舉」一席話意涵，還有中國是否會在2027年攻台，否則無法理解這些立委何以如此執意要赴中，甚至不在意民意反彈，也不計較國民黨2028年能否重返執政。

藍白擋立委赴中報備逾750次 翁曉玲赴中喊「我光明正大」

翁曉玲、葉元之、林思銘、邱若華、鄭正鈐、呂玉玲、涂權吉等7名國民黨立委，在會期間低調前往中國廈門，引發議論。根據現行規定，立委訪中港澳活動、交流，尚無任何需登記、報備或審核等管理機制。

民進黨立委沈伯洋等人提案修正《兩岸人民關係條例》，將立委與地方民代納入「國安管制人員」，赴中須經跨部會審查，並規定與中港澳特定對象接觸須申報，違者可處刑責，但該案自2024年4月提出後，已被藍白聯手阻擋共751次。

對此，翁曉玲12/21在臉書發文，轉述其在節目受訪內容表示「哪有什麼鬼鬼祟祟，我光明正大！」「這是一直以來的活動邀請我們去，去關心台商有錯嗎？」並強調「當天這個行程並非公開，但非常驚訝怎麼會有記者，可以在進關後在登機室前去堵她？」

翁曉玲也反問「民進黨為什麼不敢去？這樣抹紅是羨慕我們能去嗎？」她直言說「民進黨一直以來也有人去啦！並問吳思瑤委員，你有本領的話你就去大陸啊！你就去照顧關心台商，問題是你敢去嗎？」

翁曉玲、蔣孝嚴

▲中國國民黨立委翁曉玲（左）在臉書展示與中國國民黨前主席、台北市長蔣萬安父親蔣孝嚴於中國廈門台商活動的合照。擷取自翁曉玲臉書

藍委返台AIT秀國民黨副主席合照 強調支持台灣強化防衛

耐人尋味的是，就在7名國民黨立委從中國返台後，美國在台協會（AIT）周二就在臉書發文表示，AIT副處長梁凱雯與國民黨副主席李乾龍及張榮恭會面，「強調美台關係的重要」，並就雙方關切的議題交流討論。

AIT的發文指出，會談期間，梁凱雯重申美國支持台灣強化防衛能力，以及維持台海和平穩定的重要性。梁凱雯與李乾龍和張榮恭亦共同指出，在應對相關挑戰時，對話具有重要價值。

藍委返台後藍白再擋國防預算 民進黨：坐實赴中領旨亂台行徑

民進黨發言人韓瑩周二質疑，藍白四度封殺國防特別預算，卻無視法案須先付委審查基本程序。她指出，翁曉玲等立委赴中國廈門行程不透明，返台後即在程序委員會擋下為期八年、總額1.25兆元的強化防衛特別條例，翁更坦承曾接觸國台辦，坐實「赴中領旨、亂台行徑」。



韓瑩強調，國民黨以「政府未說清楚預算內容」為由阻擋，但依程序須先付委才能實質討論，如今連討論都不給、為反而反，她砲轟國民黨一面對外稱未阻擋軍購，一面在立院封殺關鍵國防法案、背離多數民意，國民黨應說明「究竟是在為哪一個國家服務？」

公務人員和民意代表赴中國規範樣態

規範樣態 立法委員 地方議員 縣市首長 政務人員 一般公務員 赴中申報 X X O O O 公開中國交流行程 X X O O O 公開出國考察報告 X O O O O

此表格內容為公督盟提供、由Gemini生成製表

防堵民主制度缺口 公督盟籲建立立委赴中揭露制度

公督盟周二召開記者會，理事長謝東儒表示，有些國民黨立委在總預算仍「一元未審」、國會延會下，仍赴中國交流。他強調無論使用公費、正當交流與否，以立委身份、職權對外接觸，卻無須申報、揭露，更無須事後檢驗，「對民主制度而言，是一個非常嚴重的破口。」

世代共好協會理事長張育萌認為，相關立委在機場面對媒體提問，一概回答「我不曉得」，為何掌握預算與國安權力的立委，「對外接觸卻完全不需要接受制度性監督？」且立委赴中報備的提案多次遭阻擋，實在令人質疑。

公督盟執行長張宏林指出，在中國軍機、軍艦頻繁擾台、統戰壓力升高情勢下，民代更應提高警覺、建立立委赴中資訊申報與揭露制度，但國民黨、民眾黨卻惡意阻擋該法案逾四百次，試圖逃避公民監督。

公督盟

▲公督盟呼籲建立立委赴中揭露機制。公督盟提供

立院拒提赴中審核名單 學者：只能等國會席次改變或民意表態

陳世民則擔憂，目前立委赴中報備相關法案遭到封殺，無法完成立法程序，且立法院秘書長周萬來也不願比照行政院、考試院等其他部會，提出需要審核報備的人員名單。他指出，涉及機密資訊的人員本應接受審核報備，無奈立法院完全不予理會。

陳世民認為，要解決目前困境，可能必須等到支持相關立法的政黨，能在國會取得多數席次，才有辦法完成立法約束。他感慨以現行相關法規，確實無法管制立委這些行為，只能寄望透過民意與輿論壓力表達態度。

鄭麗文喊「2028不一定有和平選舉」 為何令學者「細思極恐」？

陳世民表示，他一直在思考鄭麗文於11/20專訪時提到「不一定等得到2028年的和平選舉」一番話的背後意涵。他大膽推論，若非是與北京議題在2027拿下台灣有關，否則該如何解釋這段話，還有赴中的立委何以如此不在乎民意反彈。

陳世民也分析，他相信國民黨內部的中華民國派，應很清楚這些動作會影響選票，但翁曉玲、陳玉珍等立委卻完全不理會黨內中華民國派、執意硬幹，也完全不擔心國民黨在2028年大選能否重返執政。

藍委行徑與「2027攻台」論有關？ 學者：否則無法理解為何不顧2028大選

陳世民擔憂，這種不計較2028年選舉與民意的態度，讓他某種程度上擔心，這是否與各界預測2027年中國可能攻台，才因此不需考慮2028年選舉有關。他更指出，若從民主社會爭取選票角度思考，實在難以理解這些前往中國的立委作為，如此雖能鞏固深藍同溫層選票，但對中間選民來說實在難以接受。

陳世民也提到，台灣民意基金會日前公布的民調顯示，有54%民眾不樂見擱置1.25兆元的國防特別預算，但翁曉玲仍表示12/23要繼續封殺該預算。他質疑若非與2027年這時間點有關，否則他無法理解這些立委為何毫不顧慮選民擔憂、執意如此行事的邏輯。

相關新聞： 7藍委開議期去中國做什麼、被說「接旨」？國民黨轟假消息！「赴中報備」國安法案內容是？





