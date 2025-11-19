7處遭取消後轉進南星？土方暫置場再惹議 陳其邁：依法核備
高市議員陳麗娜今（11/19）在議會總質詢表示，南星計畫部分區域遭規劃為土方暫置場，但地方民眾與民代全不知情，質疑市府在未開標前就已開始作業、程序黑箱又「偷偷摸摸」，要求若涉違法應嚴懲；對此，高雄市長陳其邁強調，所有作業皆依法定程序進行，無偷跑問題，並已通過環評審查與市府核備。
高雄市議會今日總質詢火藥味濃厚，國民黨市議員陳麗娜針對南星計畫再度開砲，她指出，市府先前提出7處土方暫置場方案，卻因地方反彈而全面取消；未料市府後續轉向南星計畫區尋找替代方案，但相關資訊竟沒有對外清楚說明，地方居民與議員完全被排除在外。
陳麗娜痛批市府處理方式「不顧程序、先斬後奏」，更質疑昨日才開標、現場卻已開始作業，形同未審先作，她也質疑，市府在環評與程序上是否刻意規避監督，讓重大工程以「暫置場」名義低調啟動，恐造成層層管理漏洞。
陳麗娜強調，若確認涉及違法或行政疏失，市府應對相關人員嚴格懲處，否則難以向地方交代。
對此，高雄市長陳其邁表示，南星區規劃並非「土資場」，而是「土方暫置場」，性質不同，外界勿混淆。他進一步說明，南星計畫早期已有環評基礎，這次只是在後續未完成的工程重新啟動中程計畫，依照環評法辦理「環境影響對照表」，已經過專案小組審查與市府核備，「整個程序都是完備的，沒有偷跑、沒有問題」。
陳其邁也承諾將請工務局及相關單位提供完整資料與位置圖，協助議員釐清細節，避免地方因資訊落差而引發不必要的誤解。
