7行政區沒路名！ 民怨導航.送貨難 議員盼調整

台南升格直轄市已經10多年，但是卻還有7個完全沒有道路命名的行政區，地址都是以聚落名加上號碼呈現，當地議員表示，沒路名不只送貨的找不到地址，導航也導不到目的地，連要報警報地址都很困擾，只是，道路要改名需要當地多數居民同意，程序繁瑣，議員就呼籲市府要調整作業要點，否則，遇上需要緊急救援案件，可能就會發生警消找不到事發地址的窘境。

深夜的山區有民眾受困，就因為跟著導航走，卻走到深山裡，導航找不到路，不用到山上，台南安定區蘇林里里長楊國華說：「有路，沒有路名。」居然沒路名，這個地方是台南是安定區，看看路邊住戶門牌，只寫安定區什麼里幾號，真的沒有路也沒有街道，不是本地人，真的會找不到。

台南安定區居民蘇先生說：「問地方的話，導航都亂導啊。」打開手機的Google導航系統，設定安定蘇厝里，就只出現宮廟跟店家，旁邊幾條路全都沒路名，這樣郵差怎麼送信，郵差說：「一開始都是會有師父帶路，這是一個傳承。」師父帶路走久了就認得，但是對於送貨的外送的，可就頭大了。

台南安定區蘇林里里長楊國華說：「有一些外送員的話，來到這邊都常常問不到地方問不到路。」不只安定區，還有山上區也一樣，區內只有一條路有路名，台南山上區明和里里長田財益說：「山上區只有這一條興旺路。」

台南目前沒有道路命名的，還有後壁將軍北門大內，左鎮南化龍崎幾個區，目前的住家門牌，都是以聚落名加上號碼呈現，只是台南市升格直轄市已經10多年，怎麼還有行政區沒路名。

台南市民政局長姜淋煌說：「我們道路命名都有相關的一個規定。」道路更名程序繁瑣，尤其是居民同意書難以取得，台南市民政局長姜淋煌說：「主要就是有一個門檻，就是住戶三分之二要同意。」就有議員呼籲，市府要調整作業要點，否則要是遇上需要緊急救援案件，可能就會發生警消找不到，事發地址的窘境。

