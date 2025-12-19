7轉7接 大台中轉運中心上梁

大台中轉運中心興建工程19日舉行上梁典禮，該轉運中心完工後，將整合鐵路、客運、捷運、公車及汽機車、計程車、自行車等運輸系統，達成「7轉7接」的轉運功能。（林弘笙攝）

台中市政府斥資超過20億元推動「大台中轉運中心興建工程」，19日舉行上梁典禮，該轉運中心完工後，將整合鐵路、客運、捷運、公車及汽機車、計程車、自行車等運輸系統，達成「7轉7接」的轉運功能，並規畫506席汽車停車位、1469席機車停車位；工程預計於民國115年上半年完工、年底啟用，為舊城區注入新動能，帶動區域經濟再升級。

市府祕書長黃崇典表示，大台中轉運中心向東可銜接東區，向西則連結中區與舊城區，可望帶動整體發展，目前工程進度已達近8成，預計115年7、8月啟動營運招商。轉運中心規畫簡易餐飲空間、轉運站及停車設施，對車站專區發展具有關鍵意義，這裡匯集多種交通運具的轉乘功能，形成完整的交通樞紐，民眾能前往城市各處，對於舊市區的活化與再發展具有重大意義。

交通局局長葉昭甫指出，2樓人工平台是本案的重要特色之一，未來將與捷運站體及台鐵系統整合，形成完整轉運節點，行人自火車站出站後，可透過人工平台步行至南京路，形成連續且友善的公共步行空間。另轉運中心1樓空間規畫12席大型客運月台，並設置小型商業服務區與售票空間，提供旅客休息與候車使用，市區公車與國道客運的端點式月台一併納入規畫，讓不同運具之間轉乘更加順暢。

葉昭甫說，轉運中心地下1樓為機車停車區，規畫1469席停車位，盼改善人行道與騎樓遭占用的問題，擴大行人使用空間；地下2、3樓則為汽車停車場，規畫506席停車位，並依道路條件進行分流設計，降低進出衝突。

葉昭甫強調，近年市府也持續推動東區、中區交通與停車建設，累計已新增超過2000席停車位，有助提升舊城區停車便利性與觀光動能。

市議員陳雅惠表示，上梁後象徵工程逐步完成，也期待新建設落成，能成為帶動舊城區整體建設的重要引擎，進一步活絡地方發展，為區域注入新動能，讓城市環境與生活品質持續提升。