7連霸原民立委高金素梅 一早驚傳遭檢調搜索

從演藝界轉戰政壇的7連霸無黨籍山地原住民立委高金素梅，今（10）日一早驚傳遭檢調搜索！

國民黨立委羅智強今日一早在臉書發文，指稱檢調正對高金素梅搜索，「賴政權正在搜索高金素梅，民主寒冬來臨，下一個又是誰？」；羅智強還表示自己萬分難過不捨，「這就是強力監督政府的結果，素梅姐加油，我們都是你的後盾。」

國民黨立委羅智強今日一早在臉書發文，指稱檢調正對高金素梅搜索。（圖／翻攝自羅智強臉書）

不過，根據《中天新聞》報導，高金素梅電話沒有開機，位於青島東路的國會辦公室並未見到異常；據了解，一早高金素梅的陽明山住家就遭檢調搜索。目前高金素梅辦公室尚未對傳聞發表聲明，檢調單位也未證實是否有相關行動。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

