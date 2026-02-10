7連霸立委突遭搜索 高金素梅監督國防預算火力猛

7連霸無黨籍立委高金素梅今（10）日驚傳遭到檢調搜索，高金素梅幕僚面對記者詢問，僅簡短證實遭搜索：「有，但不知何事」，並且表示聯繫不上委員。而台北地檢署目前偵辦最新進度，傳出高金素梅是因為涉及《貪污治罪條例》，利用職務詐取財物罪被搜索。而回顧高金素梅近來頻頻強力監督國防預算，與批評行政院版的國安法是變相戒嚴，是否因此被盯上？中時新聞網特別整理近來高金素梅在臉書的PO文。

1月23日，發表給AIT（美國在台協會）處長谷立言的一封信。信中一開始直指「谷立言先生：您當台灣人都是傻子？」高金指出谷立言最近應該是忙著幫賴清德政府推銷那個1.25兆的國防特別預算，而忘記了他們美國商業部長盧特尼克是怎麼興高采烈地表功說：美國從台灣挖走了5000億美元的大投資吧！否則，怎麼會這麼沒有同理心，眼看台灣就要產業大失血、市場大開放了，竟然還理直氣壯地接著上門，繼續要錢！谷立言先生，您是真覺得台灣的土很軟，只要用力深深地挖，就能挖到錢了嗎？谷立言先生，您當台灣人都是傻子？自由當然不是免費的，但是，我們台灣人民的血汗錢也不是天上掉下來的！

1月12日，PO文「我們要顧民生 少政爭的政府」。文中高金指出人民日子越來越苦，社會要的是民生，政府想的卻還是鬥爭。打著「反滲透」、「國安」的大旗，實際上是管人民、管言論，把人民當成「要防範的對象」。這次修法不只繼續玩鬥爭，還把手伸進網路平台，只要政府認定有「危害國家安全之可能」，就可以要平台下架、交出資料。但到底誰說了算？標準在哪裡？誰負責？我們看到小紅書被處置到現在，社會大眾只聽到四個字：「基於國安」，卻根本不知道理由是什麼。從疫苗、口罩、雞蛋，到軍購、關稅，一次次的說謊、失誤、蓋牌，是執政者自己把人民的信任用光了。人民要的是一個守護權利與生活的政府，而不是把人民當政敵、只會用「國安」兩個字叫大家閉嘴的政府。

1月7日，PO文「這不是國安 這是變相戒嚴」。高金表示當天審查行政院版本的國安法，聽起來要加強國安，但實際上只有不當擴權，要不要處罰，沒有明確的標準，都是政府自己說了算。當年民進黨走在街頭，為了避免「思想入罪」，將內亂罪改為有明確標準，來保護人民。今天卻換他們，用國安之名，把模糊、寬鬆、高刑度綁在一起，走回「先恐嚇、先噤聲、再處置」的老路。我支持國安，但反對用國安當箝制言論、打壓結社的藉口。這不是進步，是墮落；不是保護國家，是把人民推回戒嚴的邊緣。

去年12月19日，PO文指出2026年的國防預算已經編列了9495億台幣，再加上賴清德總統又加碼的一兆兩千五百多億台幣的特別預算，平均下來，未來五年的國防預算，每年都要超過一兆新台幣！賴總統，每次你要動搖人民的家底國本的時候，都不問人民意見，卻總是搶著投書去向美國人輸誠，你當的還是中華民國的總統嗎？"2026年世界不平等報告"中，台灣的財富不均，排名第21名，收入不均，排名第12名，其中：平均收入最高的前百分之一和基層的50%之間，收入差距高達163倍！台灣現在的貧富差距這麼嚴重，賴清德政府難道不應該把人民的納稅錢拿來優先解決基層人民的困苦嗎? 卓院長，你還好意思說什麼「沒有國哪有家」，我要告訴你：「沒有家，哪來的稅供你們揮霍？」

