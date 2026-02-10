7連霸立委高金素梅遭搜索 過往「精采情史」曝光！

政治中心／江姿儀報導



國民黨立委羅智強今（10日）發文揭露，無黨籍山地原住民選區立法委員高金素梅遭檢調搜索，包含其陽明山住處與國會辦公室，北檢隨即證實。目前案情有待釐清，消息曝光，震驚外界。如今高金素梅過往爭議再次獲得關注，藝人出身的她轉戰政壇，以原住民身分連任七屆立委，緋聞、感情史也再被翻出，包含初戀男友鄭進一、港星何家勁到前立委鄭志龍，前內政部長李鴻源。





7連霸無黨籍山地原住民立委高金素梅住處遭搜索，藝人出身、轉戰政壇，豐富情史曝光。（圖／翻攝自微博、高金素梅臉書）

今（10日）驚傳7連霸無黨籍山地原住民立委高金素梅，位於陽明山的住處、國會辦公室遭到搜索，北檢證實此事。回顧高金素梅過往事蹟，她1984年參演華視節目《大精彩》出道，憑藉多部經典作品走紅。相較政治立場、演藝事業，她的感情生活同樣備受關注，從政前初戀男友是歌壇才子鄭進一，還與最帥展昭港星何家勁有過一段情，2人合作動人影集《不了情》、華視八點檔《愛》。

高金素梅與最帥展昭港星何家勁有過一段情，2人合作動人影集《不了情》、華視八點檔《愛》。（圖／翻攝自微博）

高金素梅轉戰政壇後，她與已婚的前內政部長李鴻源傳出緋聞，不僅公開稱讚其優秀，還被拍到過牽手同遊，2009年《壹週刊》甚至爆料2人同居。不過李鴻源事後出面澄清，2人僅是好友，當時身為台北副縣長的他深陷風波，因此請辭。此外，高金素梅還與前立委鄭志龍、商人黃冠博、歌手高明駿、有線電視大亨呂崇民、製片人戴維維等人傳出過緋聞。

高金素梅轉戰政壇後，曾與已婚的前內政部長李鴻源傳出緋聞。（圖／翻攝自高金素梅臉書、李鴻源臉書）





