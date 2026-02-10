7連霸立委高金素梅遭搜索 醫：公義生出能量，倍感溫暖

記者李鴻典／台北報導

國民黨立委羅智強今（10）天一早表示，賴清德政權搜索無黨籍立委高金素梅；現在動了高金素梅，下一個又要動誰。北檢表示，目前不便回應或說明。羅浚晅醫師在臉書發文寫下，快訊，高金素梅被搜索⋯該來的總是會來！請多廣傳，天冷⋯公義生出能量，倍感溫暖。

羅智強今（10）天一早表示，賴清德政權搜索無黨籍立委高金素梅。（圖／翻攝自高金素梅臉書）

羅智強在臉書透露高金素梅遭到檢調搜索。據了解，檢調疑前往搜索高金素梅陽明山住家，高金素梅的助理則表示目前也沒辦法聯繫上委員。台北地檢署證實發動搜索，案由目前不便說明。

消息一出引發討論，作家吳祥輝寫下短評，看到高金素梅被搜索的消息 直覺的反應是：為什麼不是她自己說 ？希望能抓一波舔共立委。這樣新年就會真的很快樂。

民進黨桃園市議員黃瓊慧寫道，快訊／高金素梅住家糟檢調搜索！檢調證實：案由不便說明；終於…這隻超紅。

前新竹市文化局長錢康明則說，政治！總是讓你想不到！無風不起浪，別急著喊政治迫害，看看是誰又做了離譜的事。

羅浚晅醫師則是在發文寫下，快訊，高金素梅被搜索⋯該來的總是會來！請多廣傳，天冷⋯公義生出能量，倍感溫暖。

高金素梅是在2001年起選上立委，之後一路競選連任，自第五屆起至今（第十一屆），已是7連霸的立委。

無罪推定原則。(三立新聞網製圖)

