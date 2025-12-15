7連霸里長車禍病逝 外甥女是北市議員：赴區公所因公遭撞

北市議員闕枚莎（左二）的舅舅、前中南里長詹坤隆（左一）車禍後離世。取自闕枚莎臉書

南港區連任7屆、服務地方28年的里長詹坤隆，去年5月騎車遭左轉自小客車撞傷，歷經治療後，於事故發生約4個月後病逝。詹坤隆的外甥女、台北市議員闕枚莎受訪時表示，至今仍難以置信，「好像是昨天才發生的事情」。

闕枚莎形容，舅舅是一名把里民需求放在第一順位的里長，只要里民有需要，總是第一時間跑到現場協助處理，是她心目中認真、負責的好里長。

她回憶，詹坤隆發生車禍當時，正準備前往區公所開會，後來在三軍總醫院住院治療，但傷勢尚未完全復原，就急著出院繼續替里民服務，「就是因為太認真了」。闕枚莎也提到，舅舅長期與她一同會勘、推動里內大小建設，給人的感覺非常溫暖，對他的離世感到相當不捨。

詹坤隆長期深耕地方事務，連任7屆里長、服務地方長達28年，與里民互動密切，在地方上具有高度知名度，驟然離世讓不少里民相當惋惜。

