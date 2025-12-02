7週減13公斤！「美乳女神」席德妮史威尼公開超狂菜單

席德妮史威妮為演出《家弒服務》7週減重13公斤。（圖／車庫娛樂）





全球暢銷小說改編驚悚鉅片《家弒服務》（The Housemaid），由《失蹤網紅》名導保羅費格（Paul Feig）執導，「美乳女神」席德妮史威尼（Sydney Sweeney）、《辣妹過招》亞曼達塞佛瑞（Amanda Seyfried）兩大人氣女星主演，故事描述生活困頓的米莉（席德妮史威尼 飾）得到在妮娜（亞曼達賽佛瑞 飾）和丈夫安德魯（布蘭登斯克勒納 飾）的豪宅擔任幫傭的機會，她原本以為這是人生的嶄新開始，殊不知這對生活富裕的夫妻有著不可告人的危險秘密。本片正式公布「佳節版預告」曝光更多妮娜和米莉的互動。

「美乳女神」席德妮史威尼主演《家弒服務》。（圖／車庫娛樂）

《家弒服務》邀請亞曼達賽佛瑞和席德妮史威尼兩大人氣女星，分別飾演女主人「妮娜」和女傭「米莉」，上演主僕之間爾虞我詐的戲碼，不到最後不知道兩人的真面目。亞曼達塞佛瑞表示：「這部電影完美捕捉到了原作小說所有讓粉絲喜愛的地方——秘密、緊張感，以及曲折的情節，我們迫不及待想讓觀眾沉浸在這部電影的體驗中。」席德妮史威尼則表示米莉是她最喜歡扮演的那種角色，複雜、堅強，還隱藏著一些秘密，「我迫不及待想讓粉絲們看到我們為了把《家弒服務》搬上大銀幕付出了多少努力。」

《家弒服務》布蘭登斯克勒納（左）、亞曼達塞佛瑞。（圖／車庫娛樂）

席德妮史威妮在傳記片《Christy》飾演傳奇拳擊手「克里斯蒂馬丁」（Christy Martin），為了讓自己身形看起來像運動員，她在3個半月內增重了30磅（約13.6公斤）。然而，等到《Christy》拍攝完畢，席德妮史威妮立刻面臨另一個挑戰：減肥，距離《家弒服務》開拍只剩下7週時間，她必須把這30磅再減掉。席德妮史威妮先是暫停高強度訓練，消去為《Christy》鍛鍊出來的肌肉，接著透過飲食控制和大量有氧運動，順利在《家弒服務》開拍前恢復以前的身材，讓她大嘆「這真的很不容易」！

《家弒服務》導演保羅費格對這兩位主僕的表現讚譽有佳，他表示米莉一踏入陌生的富人世界，觀眾立刻就會對她產生共鳴，而妮娜則充滿著各種不可預測性：「隨著電影的推進，米莉和妮娜之間的關係不斷變化，看著她們之間的互動相當讓人興奮。」保羅費格也表示，跟席德妮史威尼和亞曼達塞佛瑞合作的經驗相當愉快：「她們都樂於嘗試各種事物，我們一起探索故事中角色經歷過的各種曲折，玩得非常開心。她們輕鬆駕馭了這些極具挑戰性的角色，完全融入其中。我們一起拍攝這部電影的時光相當美好。」

美國作家芙麗達麥法登（Freida McFadden）在2022年推出小說《家弒服務》，全球銷售破200萬冊，讓她躍升為有國際知名度的小說家，對於即將上映的電影版，她表示：「如果要用1到10分評比我對《家弒服務》電影的期待程度，那大概是103分。」芙麗達麥法登對於能邀請到亞曼達賽佛瑞和席德妮史威尼，感到非常榮幸：「一月份見到席德妮時，我感動到喜極而泣，她對我令人尷尬的舉動很包容。我幾乎每天都會問我丈夫『你相信這是真的嗎？』他會說『是啊，這真的太不可思議了。』」《家弒服務》12月31日全台上映。



