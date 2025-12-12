「7週5次CPR全救不回」 無國界醫生前線救援盼民眾支持

蘇丹內戰撕裂國家，無情戰火也奪走無數生命。剛從蘇丹結束「無國界醫生」前線救援任務的林口長庚麻醉科醫師林昇誼今天(12日)表示，她在當地7週執行5次CPR，但全都救不回，醫療資源極度匱乏讓當地民眾生命飽受威脅，民眾也普遍營養不良，盼國人能關注相關資訊並伸出援手。

國際人道救援組織「無國界醫生」在世界各地提供緊急醫療援助，無論是蘇丹內戰、俄烏戰爭、以巴衝突，都可看到「無國界醫生」救援人員在前線的身影。為了讓民眾理解在武裝衝突、傳染病肆虐、天災侵襲下的難民處境，「無國界醫生」於12日至21日在華山文創園區舉辦「痛，我願同行」人道醫療展，邀民眾一同見證前線醫療困境，並於12日上午舉辦座談會，安排參與無國界醫生任務的林口長庚麻醉科醫師林昇誼分享第一線救援經驗。

林昇誼在2023年底加入「無國界醫生」，短短2年便已參與3次任務，分別前往阿富汗、獅子山共和國，今年11月底則剛從飽受內戰之亂的蘇丹返台，該國被聯合國形容為面臨當今全球最嚴重的人道危機。林昇誼表示，她在蘇丹期間支援當地產科與創傷外科，並執行從醫以來最多次的心肺復甦術(CPR)，7週內共執行5次，卻沒有任何病人被搶救成功，一度令她非常挫折。

林昇誼指出，動盪情勢導致當地醫療資源極度匱乏，甚至缺乏X光與抽血檢驗，以及麻醉科常用的影像設備與插管工具，醫療團隊只能仰賴最基礎的理學檢查、透過最原始的工具進行救治。

林昇誼表示，蘇丹人民飽受戰亂之苦，在逃亡的過程中常被子彈波及或炸藥炸傷，營養不良更是普遍現象，她說：『(原音)他們其實就是因為沒有食物吃，所以他們真的是非常、非常的，就是非常的瘦，從小朋友到老人家、到孕婦都是很瘦，然後小朋友也因為就是營養不良的關係，所以常常我看到我都以為說他可能才1歲或2歲，但他其實實際上年齡可能都比他大個，就是比我看到、比我預估的大概大個1、2歲這樣，例如說這個小朋友我猜他可能是1歲多，然後其實病歷上一看他已經3歲多了。』

林昇誼分享，每次結束任務返台後，都讓她有很深的感觸，「很多事情不應該被視為理所當然」，她呼籲民眾除了要珍惜身處的環境、擁有的資源，也希望大家能對其他國家人民的苦難盡一己之力。

「痛，我願同行」人道醫療展共設三大展區，包括「痛的重量」、「痛的共鳴」「我願同行」，包括以沉浸式空間引領觀眾走入以巴戰爭、土敘地震與羅興亞難民營現場，展區中也特別擺設對照的水瓶，呈現加薩居民平均每人每日用水量僅3公升，而台灣則是289公升，多達97倍。另外，展區還設置錄音亭，讓民眾體會救援現場的真實情境。