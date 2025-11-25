「7類電器」插頭不要拔！專家示警容易損壞：電費恐更貴

生活中心／朱祖儀報導

不少人習慣拔掉電器插頭。（示意圖／資料照）

不少人擔心家裡有太多「待機電力」在默默吃電，只要電器沒有使用，就會把插頭拔掉。不過美國電器專家Tim Hodnicki提醒，有些電器必須長時間插電使用，才能維持系統穩定，包括冰箱、洗衣機、洗碗機等7類電器。

綜合外媒報導，Tim Hodnicki表示，雖然不少人擔心耗電或發生意外，都會隨手拔掉插頭，但有7類電器為了正常運作或提高效率，必須持續運作，平時最好一直插電使用。

一、洗衣機及烘衣機

洗衣機及烘衣機這類大型電器最好不要頻繁拔插頭，不僅不方便也會對插頭及插座造成不必要的磨損。另外，現在推出的洗衣機及烘乾機幾乎都內建自動診斷系統，斷電後將導致儲存的設定模式消失。

Tim Hodnicki表示，洗衣機的插頭最好不要拔。（圖／資料照）

二、冰箱

冰箱必須插電才能持續運作，否則冰箱內部溫度升高，將導致食物腐敗、細菌滋生。冰箱重新插電也需要耗費更多電力，才能穩定內部低溫，也會導致電費上漲。

三、洗碗機

洗碗機也配有電子控制面板，為了維持記憶功能，控制面板需要持續差點使用，且洗碗機不使用時耗電量很小，因此不用太在意。

四、微波爐

Tim Hodnicki指出，現在微波爐的待機電力耗電很低，頻繁拔插頭，會導致插頭隨著時間損耗，「雖然持續插電確實會消耗少量電能，但總比影響微波爐的效能好。」

五、Wi-Fi路由器或數據機

為了確保Wi-Fi連線穩定，最好不要拔掉Wi-Fi路由器或數據機的電源，頻繁重啟也可能導致其壽命減短。

六、烤箱與電磁爐

這類家電多為高電流插座，頻繁拔掉插頭恐有安全疑慮。若插頭具備保護裝置或獨立電源開關，最好持續插電使用。

Tim Hodnicki表示，頻繁拔烤箱插頭恐有安全疑慮。（示意圖／資料照）

七、熱水器

熱水器需要頻繁使用，若經常斷電恐導致溫度不穩，也有可能損傷加熱元件。

