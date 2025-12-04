「7類食物」=傷腎隱形地雷！醫示警：害腎臟負擔倍增

記者鄭玉如／台北報導

現代人外食多，腎臟容易受傷！營養醫學專家劉博仁指出，血糖、血壓、血脂失控最傷腎，手搖飲、重口味便當都是隱形地雷，恐加速腎功能惡化。（示意圖／PIXABAY）

現代人生活忙碌，三餐都吃外食，不只容易變胖，還可能傷腎。營養醫學專家劉博仁指出，血糖、血壓、血脂控制不佳，都會加速腎臟損害，對此分享7種食物是腎臟「隱形地雷」，例如手搖飲，容易造成血糖震盪，害腎絲球壓力增加，以及便利商店便當，重口味又高鈉，導致高血壓，使腎臟惡化。

劉博仁在臉書粉專分享飲食中7種「腎臟隱形地雷」，首先是滷味、鹹酥雞、火鍋料，加工食品中的「無機磷」吸收率極高，腎臟無法排除使血磷上升，且高鈉會導致水腫、高血壓，使腎臟負擔倍增；再來是手搖飲、奶茶，高糖飲食害血糖震盪，腎絲球壓力增加，奶茶還可能添加奶精、奶粉，含大量的「無機磷」。

第三種是便利商店便當、滷雞腿、三寶飯，重口味又高鈉，長期高鈉飲食，會導致高血壓，加速腎臟惡化；還有鍋燒意麵、泡麵，湯頭與調味包都超高鈉，湯頭往往一碗鈉含量就逼近「一天建議上限」；第五種是燒烤與韓式料理，蛋白質太多、太重口味，對腎臟都是壓力。

再來是海帶、昆布、地瓜葉，屬於高鉀食物，鉀一旦排不出去，容易造成心律不整，不是不能吃，但必須控制份量。最後是加工肉類，例如香腸、火腿、熱狗、貢丸，高磷酸鹽又高鈉，比吃正常的肉更傷腎，因為無機磷的吸收非常高。

劉博仁提醒，除了飲食外，喝水也是護腎的方法之一，腎臟主要負責「濃縮血液」的工作，喝太少水就像要它在污濁的水裡過濾垃圾，水喝不夠會造成尿液濃縮，增加腎臟負擔，還有提高腎結石、感染機率，讓腎絲球長期處在壓力下，建議每日飲用1500至2000c.c.。

