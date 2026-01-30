7養雞場爆發禽流感！ 石崇良：未來重點監測是否會「禽傳人」

台中市豐康牧場雞隻確診禽流感，29日雞隻全面撲殺；市府也公布雞蛋流向。台中市政府提供



H5N1禽流感疫情持續升溫，全台已累計7處養雞場確診，撲殺家禽超過16萬隻，台中豐康牧場疑似延遲通報，引發雞蛋食安疑慮。衛福部長石崇良今（30）日受訪強調，雞蛋食安風險相對較低，防疫重點仍放在禽傳人風險的監測，也強調今年與農業部等單位共同推動「One Health防疫一體」計畫，整合跨部會資源。

全台禽流感疫情升溫，今年嘉義縣、台南市、屏東縣及台中市已有7處養雞場確診H5N1禽流感，累積撲殺家禽超過16萬隻。其中台中豐原一處蛋雞場確診禽流感且疑似延遲通報，引發民眾雞蛋食安疑慮。

石崇良今出席「BioBridge+生醫創新橋接機制」MOU簽署儀式後接受媒體聯訪時表示，禽流感病毒透過雞蛋傳染給人類的風險相對低，經充分加熱後幾乎不會造成感染，因此食品安全的疑慮相對有限。農政單位對染疫家禽採取全面撲殺措施，相關雞蛋也已下架，風險已受控，民眾不需要擔心。

石崇良指出，「衛福部重視的是禽傳人的事件會不會發生」，這是衛福部疾管署觀察的重點，也表示與農業部都有密切聯繫，因此政府目前正在推動「國家防疫一體聯合行動計畫（One Health）」，這是世界衛生組織長期提醒的重要方向，因為新興傳染病往往與整體生態變化有關，包括氣候變遷、物種遷移等因素，使疾病得以在環境中存在並傳播。

石崇良進一步說，不只是人類傳染病，動物、植物也會影響疾病變化，也包括近期大眾關心，南亞發生的立百病毒疫情，以及偶爾會發生的狂犬病，都是動物傳人的疾病，這些人畜共通疾病，防疫上最棘手，也最需要特別關切。

