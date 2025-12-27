7.0地震來了她沒跑！看護肉身護臥床嬤 阿嬤一句話逼哭眾人

記者許雅惠／台北報導

7.0強震發生時，一名看護緊急用枕頭、肉身保護臥床阿嬤。（圖／Threads「ta2__l__tattoo」提供）

台灣東部海域昨（27）日深夜23時05分發生規模7.0強震，全台明顯有感，劇烈搖晃讓不少民眾嚇壞。不過就在驚魂未定之際，卻出現一幕暖心畫面。有網友分享，家中看護在照顧臥床阿嬤時遇上地震，當下不僅沒有逃離，反而第一時間拿起枕頭護住阿嬤頭部，並用身體緊緊護著阿嬤，讓家屬與網友看了相當感動。

7.0強震深夜狂搖 全台民眾有感

根據中央氣象署地震測報中心資料顯示，此次地震震央位於北緯24.69度、東經122.08度，約在宜蘭縣政府東方32.3公里的台灣東部海域，地震深度72.8公里，芮氏規模達7.0，屬於影響範圍廣的強震。

廣告 廣告

看護臨危不逃 拿枕頭護頭用身體擋

有網友在社群平台PO出當時畫面，時間顯示為23時06分。畫面中可見，看護原本在一旁滑手機、照看臥床的阿嬤，突然感受到強烈搖晃後，立刻起身拿起枕頭護住阿嬤頭部，隨即整個人趴在阿嬤身上，用肉身保護，並不斷提醒阿嬤「不要動」，深怕有物品掉落造成危險。

地震結束後，阿嬤還反過來輕聲安撫看護「沒有搖晃了」，畫面相當溫馨，所幸此次地震並未造成任何人受傷。

暖心畫面曝光 網友狂讚：看護真的好偉大

影片曝光後，立刻引發大量網友留言讚賞，紛紛表示「地震第一時間保護阿嬤，真的很感謝」、「看護超暖心」、「阿嬤還安慰看護，好感人」、「謝謝這麼有愛的看護」，不少人直呼，這一幕讓人瞬間紅了眼眶。

更多三立新聞網報導

元旦上路！彈性育嬰假 留停30天可拆「以日請休」孩子生病也能領津貼

共軍又動了！渤海今突發軍演封海 黃海接力軍演、實彈射擊掀緊張

今明2天！名字有「極」或「鋒」免費送機能外套 H&M、GU3折開搶

怪到上新聞！日本「鋼鐵香蕉」爆紅 台灣人1晚下單1500根 四叉貓也買了

