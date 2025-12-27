7.0地震國家級警報延遲15秒？氣象署揭原因：深度太深

27日宜蘭發生地震，芮氏規模7.0。（圖／翻攝自pexels）





昨（27）日晚間11時05分，宜蘭頭城外海發生芮氏規模7.0強震，隨後氣象署在地震發生約15.2秒後，對全台發布國家級警報，引發外界關注「為何警報延遲近15秒才發出」。

對此，中央氣象署說明，警報發布時間與地震位置及深度密切相關。此次地震震央位於宜蘭外海，且震源深度達72.8公里，屬於深層地震，判讀與分析所需時間相對較長，因此警報並非第一時間發送，而是在系統完成判定後才發布。

地震測報中心科長陳達毅指出，這起規模7.0地震成因，與菲律賓海板塊向北隱沒至歐亞大陸板塊下方有關，屬於板塊隱沒帶地震。由於震源深且位置在外海，地震能量影響範圍廣，北台灣、中台灣最大震度達4級，南部地區也有3級震度，幾乎全台有感，因此氣象署針對全台各縣市發布國家級警報。

陳達毅進一步說明，國家警報第一報於地震發生後15.2秒發布，第二報則在16.3秒後，補發連江、金門、澎湖及屏東等地區。他強調，警報發布的時間差，主要與地震深度較深、且震央位於外海有關，並非系統異常。

就實際搖晃情形而言，陳達毅指出，以最大震度4級的花蓮為例，搖晃時間約21秒，台北、新北、桃園、新竹及苗栗等地，搖晃時間也有約10秒，顯示這是一場影響範圍廣、搖晃時間長的地震。

陳達毅也提到，這起地震與今年8月27日宜蘭外海規模6.1、深度108公里的地震機制相似，都是隱沒帶地震，只是此次規模更大。他提醒，後續一週內，不排除還會出現規模5.5至6左右的餘震，民眾仍需提高警覺，留意相關防災資訊。