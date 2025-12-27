7.0地震天花板掉落！桃機「2旅客被砸中」公司曝光現況

[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導

台灣東部海域27日深夜發生規模7.0強震，桃園國際機場第二航廈傳出災情，還有2名旅客遭輕鋼架天花板掉落砸到，所幸未造成人員受傷。機場公司表示，地震造成第二航廈局部設施受損，包括 C1、C5、C7 候機室及行李轉盤等區域，出現部分輕鋼架天花板掉落情況，另有個別電梯、電扶梯及電車一度停駛，但航班起降及整體營運大致正常。

桃園國際機場第二航廈天花板掉落。（圖／翻攝畫面）

《ETtoday》報導，桃園機場公司指出，地震發生後已立即啟動緊急應變機制，派員進入受影響區域進行巡檢與安全管制，受影響範圍涵蓋候機室、管制區內部分樓層及管制區外公共空間，相關掉落物已完成清除並進行必要封鎖。

廣告 廣告

機場也已要求相關單位持續加強巡檢與結構安全確認，其中第二航廈 C1 候機室天花板已展開修整作業，後續處理進度將適時對外說明。

更多FTNN新聞網報導

地震當下直擊！桃園機場第二航廈天花板掉落 旅客扛行李奔逃

想撿夜航便宜沒了！桃園機場明年起取消多項優惠 全面調整收費制度

規模7強震警報慢15.2秒才響？氣象署說明：震源較深、位於外海

