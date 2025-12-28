7.0地震威力=16顆原子彈！ 郭鎧紋：短期內應無太大地震

規模7.0地震，相當於16顆原子彈，前地震測報中心主任郭鎧紋指出，未來仍有餘震發生，但不會再有規模7地震，機率不高，只是原本推算的強震週期，必須得重新計算；而統計近26年來，台灣共7起，規模7以上地震，12/27前一起，就是去年的0403花蓮7.1強震，不過還好這次深度深、震央在外海，因此沒有太大災情。

規模7.0地震威力相當於16顆原子彈，專家表示未來仍有餘震但強震機率不高。前地震測報中心主任郭鎧紋指出，12月27日的規模7.0地震發生後，短期內台灣不太可能再有大地震，但原本推算的強震週期需要重新計算。統計近26年來，台灣共發生7起規模7以上地震，上一次是2023年4月3日花蓮規模7.1強震。由於這次地震深度較深且震央在外海，因此未造成重大災情。

前地震測報中心主任郭鎧紋表示，規模7.0地震的威力相當於16顆原子彈。雖然未來該區域仍有餘震活動空間，但再次出現規模7地震的機率不高。郭鎧紋進一步解釋，12月28日早上發生的兩個地震，一個是台東的餘震，另一個是宜蘭的餘震，這在大地震發生後是很正常的現象。關於12月24日台東規模6.1地震與12月27日宜蘭地震，郭鎧紋指出兩者一個淺一個深，並無關聯。統計近26年來，台灣共發生7起芮氏規模7以上的地震。最近的12月27日芮氏規模7.0地震，因深度較深且位於外海，地表破壞力相對受限，所以沒有造成太大災情。

前地震測報中心主任郭鎧紋表示，再出現規模7地震機率不高，而強震週期得重新計算。（圖／TVBS）

上一次規模7以上地震是2023年4月3日花蓮強震，芮氏規模達7.1，造成18人罹難、1155人受傷，氣象署一度發布海嘯警報。2006年12月26日，屏東恆春外海晚間接連發生2起規模7.0地震，僅相隔8分鐘，導致2人死亡、3棟房屋全毀。

2005年與2004年宜蘭蘇澳分別發生規模7.0與7.1地震，因震央位於外海且深度偏深，未造成重大災情。而1999年9月21日的大地震，芮氏規模達7.3，震央在南投魚池，震度7級，全台死亡人數多達2415人，受傷人數達11305人。專家指出，在12月27日規模7地震前，台灣已經有632天未發生規模6.5以上地震，超過平均間距的397天。因此，原本推算的強震週期必須重新計算。

