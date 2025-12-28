7.0地震晃醒全台！炎亞綸深夜發聲關心 一句話被瘋傳

記者林宜君／台北報導

藝人炎亞綸，也在第一時間於Threads發聲，引起關注。（圖／翻攝自炎亞綸IG）

宜蘭外海昨晚深夜發生強烈地震，全台多地明顯感受到劇烈搖晃，不少民眾被國家級警報驚醒，社群平台瞬間湧現報平安貼文。向來關心公共議題、也常分享防災與科學知識的藝人炎亞綸，也在第一時間於Threads發聲，引起關注。

地震發生當下，炎亞綸隨即在Threads發文寫下「非常晃，願平安」。（圖／翻攝自炎亞綸Threads））

這起地震發生於12月27日晚間11時5分，震央位於宜蘭外海，芮氏規模達7.0，屬於全台有感的強震等級。地震發生當下，炎亞綸隨即在Threads發文寫下「非常晃，願平安」，簡短卻直接的關心文字，立刻吸引大批粉絲留言回報所在地狀況，形成另類即時報平安串。

炎亞綸近年迅速發聲關心大眾安危，也讓不少粉絲直呼安心。（圖／翻攝自炎亞綸Threads）

炎亞綸近年經常透過社群分享對地震、氣象與防災議題的觀察與提醒，過去也曾多次轉貼專業資訊，因此被網友暱稱為「地質學家」。這次地震發生後，炎亞綸近年迅速發聲關心大眾安危，也讓不少粉絲直呼安心。隨著地震後續影響仍受關注，相關單位也提醒民眾留意可能發生的餘震，做好防災準備。炎亞綸的即時發文，除了成為粉絲聚集報平安的出口，也再次展現他長期關注公共安全議題的一面。

