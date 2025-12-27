7.0地震等於「16顆原子彈」！郭鎧紋曝強震成因 強震周期要重新計算

生活中心／倪譽瑋報導

27日23時05分發生芮氏規模7.0地震，全台多個縣市有感。（圖／氣象署）

今（27）日晚間發生大地震，多個縣市感到顯著搖晃。前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋表示，規模7地震相當於16顆原子彈的威力，上次有如此大規模已是0403花蓮地震時，要注意的是，本次地震發生後，強震周期需重新計算。郭鎧紋也示警，本次地震後，未來一週須慎防規模5.5到6的餘震。

27日深夜11時05分，宜蘭近海發生規模7.0地震，地震深度達72.8公里、為深層地震。而震央是在宜蘭縣政府東方32.3公里，造成的最大震度是4級，除了宜蘭，台北等北部縣市也都有感。

郭鎧紋指出，本次大地震是今（2025）年第一起的規模7，上次是去（2024）年0403花蓮地震，他分析，截至這次7.0地震之前，台灣已有632天沒發生規模6.5以上地震，本次地震之後，強震周期需要重新計算。至於7.0的地震威力，郭鎧紋指出，規模7相當於16顆原子彈。

本次地震發生原因，郭鎧紋指出，是菲律賓海板塊向西北隱沒到歐亞大陸板塊造成、震央比較深。他也提醒，這次7.0大地震後，未來一週該地區可能還有餘震，預估規模是5.5到6。

