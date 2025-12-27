7.0地震=16顆原子彈！專家揭「先上下、後左右」原因

地震芮氏規模7.0。（圖／翻攝自pexels）





昨（27）日晚間23時05分，台灣發生芮氏規模7.0有感地震，震央位於宜蘭頭城外海約20.4公里處，地震深度約72公里，台北市最大震度達4級，全台多地明顯感受到搖晃。地震專家分析此次地震「先上下、後左右」原因。

地震專家郭鎧紋表示，這起規模7.0地震釋放的能量，相當於約16顆原子彈，破裂面積約為30乘以30平方公里，大小接近一個彰化縣。他強調，這起地震「與斷層無關」，而是因菲律賓海板塊自琉球海溝隱沒至歐亞大陸板塊下方所造成，屬於典型的深層隱沒帶地震。

廣告 廣告

郭鎧紋進一步說明，由於震源位置接近台灣，地震發生時，P波自下方傳來，民眾會先感受到上下晃動，隨後S波到達，才出現明顯左右搖晃。他也指出，這次地震的機制與先前台東規模6.1地震，以及8月27日規模6.0地震相當類似，都是隱沒帶地震型態。

郭鎧紋提醒，隱沒帶地震在台灣並不少見，主震後仍可能出現餘震，民眾須持續留意後續地震活動，並做好相關防震準備。